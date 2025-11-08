許多職業經常久坐或長時間站立，難免血液循環不良，甚至引發不適。多項研究指出，普遍存在於綠色蔬菜的花青素，又被稱為血管的「保護傘」，其中洛神葵（花）又有「花青素之王」的美名，中醫師陳潮宗建議，可將洛神葵以熱水沖泡後製成洛神花茶，每天服用約700毫升，可促進血管內皮再生、改善血管彈性與通透性。

陳潮宗在YouTube頻道「Dr.Nice陳潮宗中醫」說，花青素屬黃酮類化合物的一種，是賦予植物紅色、紫色、藍色等色澤的天然色素。研究指出，花青素具抗氧化、抗發炎、促進血管內皮再生的修復功能，並改善血管通透性與彈性的潛力，被譽為「血管的保護傘」。

青花素的多重保健功用

一、抗氧化、抗發炎，協助清除自由基，延緩細胞老化。

二、強化微血管彈性，促進血液循環，減少靜脈曲張與痔瘡不適。

三、維持眼部與皮膚健康，讓視力清晰、膚色明亮。

四、促進腦部血流，幫助提升記憶力、語言與注意力。

五、促進益生菌生長、強化腸道屏障並抑制細菌附著，維護腸道與泌尿道健康。

六、改善胰島素敏感性、增加葡萄糖耐受量，幫助血糖穩定並預防第二型糖尿病。

他提到，洛神花又叫洛神葵，常見於日常生活中的調味品和色素，近年更成為備受矚目的抗氧化明星植物，花萼除了有花青素，還含有機酸，是兼具美味的天然食材。研究，提到，成人每天的青花素的建議攝取量約為50毫克，普遍存在於天然植物茶飲或綠色蔬菜中，其中洛神葵又有「花青素之王」的美名。

洛神花茶一日沖泡方式建議

一、洛神葵花萼2至3朵。

二、水量700毫升，冷熱皆宜，60度以下為佳，因60度以上易使花青素流失。

三、浸泡約5至10分鐘。

四、可依個人口味，加入少許蜂蜜或冰塊，增加酸甜風味，無須加糖。