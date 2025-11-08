國道3號北向竹崎路段今（8）日驚傳翻車事故！一名黃姓男子駕駛預拌水泥車，行經291.7公里、竹崎交流道出口時，車輛方向盤竟突然鎖死，導致整輛車當場失控翻覆，場面驚險。這起事故一度造成該路段交通中斷，經緊急搶救後，已於下午1時09分排除恢復通車。

警方表示，這起事故發生在今日上午11時14分。據了解，47歲的黃姓駕駛當時正準備駛出交流道，車輛卻因不明原因瞬間失控，整台預拌水泥車當場側翻在車道上，車流也因此受阻。

國道警方第八大隊白河分隊獲報後迅速到場處理。幸運的是，黃男僅受到輕傷，經檢查後無需送醫。警方對黃男進行酒測，確認其酒測值為0，並無酒駕情事。黃男向警方心有餘悸地表示，事發當下是 「方向機突然鎖死」 ，才導致車輛無法控制而翻覆。

國道警方呼籲用路人，上路前務必詳細檢查車輛狀況，特別是轉向、煞車等關鍵機件；行車時也應保持足夠的安全距離，才能在第一時間應變車輛突發狀況，避免類似意外發生，確保自身與他人安全。全案目前已由白河分隊依規定處理，以釐清確切肇事原因。