歌手安歆澐（原名：安欽雲）過去參加《超級星光大道》出道，7年前她和小16歲的亞運龍舟國手老公莊英杰結婚，兩人育有一對兒女，先前夫妻倆常一起上節目談性事，安歆澐爆料老公的尺寸「兩隻手握不住」，有時過程不體貼，讓她懷疑被老公當飛機杯。今(8日)卻傳出兩人婚變撕破臉，正在打離婚官司，女方控訴男方涉嫌家暴、和其他人過從甚密，但莊英杰對此暫未回應，不知真偽。

經紀人說，安歆澐昨天上師兄余祥銓與薔薔所主持的節目《大老闆聯盟》，余祥銓、薔薔都非常心疼安歆澐，師兄祥銓更是滿滿的鼓勵安慰給她加油打氣，並給予師妹安歆澐的溫暖的擁抱，師妹安歆澐眼淚汪汪感謝，她說祥銓真的是很貼心暖男，並再次很感謝主持人祥銓跟薔薔跟節目製作團隊給她滿滿的愛。

安歆澐上節目，師兄余祥銓（左）給她滿滿安慰。（圖／鴻凱娛樂提供）

安歆澐透露另一半和別的女人曖昧，兩人4月開始分居，她表示：「所有驗傷單、影片跟證據都已送件，證據很充足，這婚姻我不要了，也不可能和解。」也說兩人之前簽過婚後協議，要求劈腿者必須讓出房產，後來又簽了和解協議，但莊英杰不斷違約，至於是否要告莊英杰的紅粉知己妨礙配偶權？安歆澐回答尚未考慮到此事，目前先就違反和解協議部分提告，開價索賠上百萬。

安歆澐承認在打離婚官司。（圖／鴻凱娛樂提供）

安歆澐先前上節目，爆料老公那話兒尺寸大，「兩隻手握不住」，接著表示丈夫太年輕，有時辦事時太衝動，「直接來不太行，因為他那個尺寸太大，有時候覺得大是不錯，但是可不可以有一點轉圜的空間」。今年6月她上節目又暗示另一半「體力300%非常驚人」，但「恩愛過程是演出來的」，因為她要工作又要滿足另一半，只好用高分貝演的，更在5分鐘內完成「房事」，她接著強調這次是偶發事件，平常真的不只5分鐘，隨後笑稱錄完影要跟老公說這件事，「他（莊英杰）在意的點是他也希望能滿足自己的老婆」。

安歆澐和薔薔合影。（圖／鴻凱娛樂提供）

安歆澐過去參加《超級星光大道》走紅。（圖／康鴻志攝；李開明攝）

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。