焦曼婷搭飛機又轉乘高鐵前往長沙，參與第4屆旺旺孝親獎。（樂昕娛樂提供）

焦曼婷雨中漫步長沙潮宗街，此處是歷史文化老街。（樂昕娛樂提供）

湘菜以「辣」聞名，焦曼婷辣度大挑戰。（樂昕娛樂提供）

焦曼婷趁空檔走訪長沙，看到創意新潮標語。（樂昕娛樂提供）

焦曼婷受邀擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，結束演出後，她在熱鬧又充滿煙火氣的長沙展開小旅行，走訪五一廣場、潮宗街、太平老街等，也去了湘江散步，這些都是旅遊網站人氣榜單的必去之處，「我出發前其實都有做功課，這些地方通通是我想去的，手機裡的相簿都快爆炸。」

她此行「大胃王魂」上身，明明才剛吃飽，5分鐘後又看到什麼都想試，結果還來不及拍照打卡，食物就直接進肚子裡，「照片沒留下，但回憶都在胃裡。」她品嘗各家餐廳的名菜，像是酸辣土豆絲、蒜炒臘肉、炒萵筍等，每一道都辣得各有特色，「吃完後肚子滿足到，覺得又香又辣又下飯，真的太過癮。」

其中最讓她印象深刻的，就是長沙小吃「黑臭豆腐」，覺得跟想像完全不一樣，吃起來外酥內嫩，配上鹹香辣的蘿蔔乾超對味，她直呼：「我一口氣吃完一份，還想立刻再續吃，講著講著又餓了。」她自認是「小吃掛」，因為從小爸媽會帶她逛夜市，買一種美食、大家一起分著吃，那是記憶裡生活的味道，她也笑說自己對食物沒什麼抗拒力：「只要是吃的，我都難以拒絕。」

在她眼中，長沙是一座「充滿香氣又熱鬧到不行」的城市，夜晚的長沙特別有活力，到處都能聞到美食的香氣。她打趣提醒粉絲：「要小心，因為在這裡變胖，會讓人心甘情願。」她也非常推薦長沙景點「潮宗街」，那天剛好下雨，本來以為會冷清，結果氣氛反而更浪漫，「這裡既有創意新潮的一面，也藏著老城市的痕跡。」

這趟因「孝親獎」而起的旅程，讓焦曼婷收穫滿滿，她說：「現場聽到許多孝親的故事，真的很觸動。我和爸爸這次一起合作一首歌，跨海連線克服不少技術挑戰，雖然他沒能來現場表演，人的距離很遠，可是心的距離又更靠近了。」