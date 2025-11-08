李雅英(左)、南珉貞(中)與李晧禎。(黃及人攝)

Fubon Angels「韓籍三本柱」南珉貞、李雅英與李晧禎8日在台北富邦勇士主場開幕戰前舉辦記者會，首度擔任Fubon Angels的李雅英表示，儘管最近很多韓國啦啦隊來台表演，「可是第一個成為三本柱的，還是我們三個，我們可是原創！」她們更預告三人將有特別中場表演，請大家好好期待。

自稱是兩人前輩的南珉貞表示，自己會告訴她們所有表演流程，假如沒有翻譯的時候，自己也會擔任負責指導的小老師，「其實我會依賴兩個姐姐，原本我在棒球場都接受兩人幫助，到了換到籃球場而已。比起競爭關係，有了新朋友加入，我才有更多成長機會，一切良性競爭。」

相隔兩年重新回來擔任Fubon Angels的李晧禎表示，內心真的很緊張，「我帶著兩個心情回來，第一就是感謝富邦重新接受自己，第二就是原本以為自己不會緊張，結果還是很緊張，希望大家能用鼓勵心態歡迎我回來。只是我重新回到富邦休息室，大家就跟兩年前對我方式一模一樣，也沒熱烈歡迎我回來。」

一旁的南珉貞連忙說：「那是因為李晧禎還沒吃過臭豆腐，所以大家才這樣。」李晧禎一聽到要吃臭豆腐，也馬上回答，「我應該不用吧！」

李雅英全程努力用中文回答，第一次擔任Fubon Angels有點緊張，雖然早已習慣了棒球場，可是富邦勇士是第一次，「我相信是完全不一樣的感覺，現在是我這裡的『最後輩』，希望大家多多指教。」