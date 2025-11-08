「2025桃園社區營造博覽會」於8日至16日在中原文創園區盛大登場，今年主題為「流動、交織、共生」，呼應桃園人口高度流動的城市特質，展現不同文化如何在差異中找到共鳴，共同編織出穩固而具韌性的文化網絡。桃園市副市長蘇俊賓表示，「社造做得越好，城市治理就會越好」盼透過跨局處整合讓更多人投入社造。

2025桃園社區營造博覽會於8日至16日在中原文創園區盛大登場。（廖姮玥攝）

桃園深耕社區營造近21年，除了實際到社區現場了解需求、也全力支持市府各局處共同成為社造夥伴，歷年來市府在社造成果，更屢獲文化部社區營造績效評核「特優」、內政部推動社區治安工作評鑑「特優」、經濟部水患自主防災社區「績優縣市」等多項評鑑肯定。 今年社造博覽會串聯近100個單位，共同展現桃園推動社區營造的公民行動與共創成果，包含市府局處、區公所及社區夥伴，就像打開電腦中的壓縮檔，將日常累積的創意與努力完整展開，透過展覽、闖關體驗、社區劇場、走讀小旅行與數位集章等多元活動，一次釋放桃園多元又豐沛的社造能量。

「社造做得越好，城市治理就會越好」蘇俊賓表示，社造的網絡需要跨局處整合更多力量，讓社區發展更巧妙，也盼利用社造讓更多人參加社區活動，藉由社造博覽會，讓更多原本不是社造的人，認識、認同社造，進而產生對社區的歸屬感與向心力，另外博覽會是所有社造伙伴打拚一整年的成果，讓大家在這邊交流、交朋友，讓跨縣市跨領域的人能夠在這邊看到更多的好點子。

文化局指出，展覽共分為7大主題展區未來城市、移居藍圖、社區學校、社造玩玩聚、桃園星系、落地開花及社區美力，呈現15個市府局處的亮點成果，以社群培植、人本空間與社區安全等議題，製作裝置藝術描繪出宜居城市的願景。除主題展區外，現場還有社造大富翁闖關、社造巴士走讀小旅行，以及多元劇場等精彩活動，另外文化局政風室也設計遊戲攤位，透過廉政有獎徵答方式，讓廉潔理念以寓教於樂的方式傳達給參與民眾。歡迎市民朋友一起來中原文創園區，體驗桃園社區營造「解壓縮」的瞬間，感受屬於桃園的多元熱情與創新能量。