由日本工程師鳥居信平建設的屏東縣春日鄉力里圳啟用百年，屏東縣政府舉辦百年力里走讀活動。（羅琦文攝）

由日本工程師鳥居信平建設的屏東縣春日鄉力里圳啟用百年，屏東縣政府今（8）日在春日鄉舉辦「百年力里．遇見你」走讀健走活動，縣長周春米特別邀請鳥居信平的孫子鳥居徹、靜岡縣袋井市前市長原田英之，共同見證這條串起台日情誼的水圳百年風華，現場吸引超過430位民眾熱情參與，以實際行動體驗在地文化與水資源的珍貴價值。

日本工程師鳥居信平在1923年打造二峰圳、1925年建設力里圳，如今力里圳走過一個世紀，仍潺潺流動、生生不息。鳥居徹目前正向日本土木協會爭取認證，將百年的水利工程二峰圳與力里圳申請為歷史文化遺產，周春米也和鳥居徹2人手指「打勾勾」承諾，一定會盡力協助。

縣府水利處表示，力里圳的百年風華活動以健走結合導覽、環境教育與在地市集為主軸，沿途設置多處導覽站點，由受過專業培訓的導覽員講解力里溪伏流水圳的歷史與特色，現場也安排文化手作體驗、在地產業市集及趣味問答等豐富活動，參與民眾氣氛熱絡。

春日鄉公所也規畫多項「力里溪伏流水圳創建百周年系列活動」，包括「水力100－力里水圳時光掠影」策展、「地方文物展覽」及「親水公園啟用典禮暨族語傳唱比賽」，縣府期盼透過系列活動，凝聚社區情感，延續水圳百年精神。

周春米表示，力里圳水利工程的奧妙不僅在於工程技術，更是台灣與日本文化歷史的重要牽絆，百年前，鳥居信平來到春日鄉，利用伏流水建設力里圳，歷經一世紀，這條水圳至今仍是屏東農業的重要支柱，為慶祝百年情誼，特別舉辦導覽站點、文化手作、市集體驗等系列活動，期待喚起民眾對水資源保育與地方文化的重視。

周春米指出，這段跨越世代的情緣，如今更延續至鳥居信平的孫子鳥居徹特地從日本來台，串起與家鄉靜岡縣袋井市的連結，袋井市市長大場規之與議長佐野武次不僅特別帶來祝賀信函，前市長原田英之更到場祝福，象徵著因力里圳而再次相聚的深厚情誼，縣府將持續推動水資源永續利用與地方文化傳承，讓力里圳的精神繼續在下一個百年中流動。

靜岡縣袋井市前市長原田英之表示，他曾多次造訪屏東，並參加不少健走活動，對地方建設的發展逐漸熟悉也留下深刻印象，他說，百年前力里圳這項水利工程在鳥居信平教授的支持下完成，如今看到水圳持續發揮灌溉效用，袋井市感到十分榮幸，期待藉由這條水圳，讓台日之間的交流更加緊密。

水利處說，此次活動特別與屏東科技大學丁澈士名譽教授、國立屏東大學林思玲特聘教授合作培訓「春日導覽小隊」，透過親切解說與戶外展示，讓民眾深入了解伏流水工程的智慧與生態共融的理念。