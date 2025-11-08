大東電申請上市資本額6億元，輔導上市承銷商國泰綜合證券，主要從事電線電纜之製造、加工、買賣及安裝工程。民國111年到113年度稅前淨利2.01億元、5.01億元及9.06億元，每股稅後盈餘2.99元、12.17元及12.58元；今年上半年稅前淨利4.83億元，每股稅後盈餘6.51元。