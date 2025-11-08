大東電申請上市資本額6億元，輔導上市承銷商國泰綜合證券，主要從事電線電纜之製造、加工、買賣及安裝工程。民國111年到113年度稅前淨利2.01億元、5.01億元及9.06億元，每股稅後盈餘2.99元、12.17元及12.58元；今年上半年稅前淨利4.83億元，每股稅後盈餘6.51元。
《證交所》上市審議會通過 大東電初次申請股票上市案
臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會通過大東電(1623)初次申請股票上市案，惟尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。
臺灣證券交易所有價證券上市審議委員會通過大東電(1623)初次申請股票上市案，惟尚須提報臺灣證券交易所董事會核議。
大東電申請上市資本額6億元，輔導上市承銷商國泰綜合證券，主要從事電線電纜之製造、加工、買賣及安裝工程。民國111年到113年度稅前淨利2.01億元、5.01億元及9.06億元，每股稅後盈餘2.99元、12.17元及12.58元；今年上半年稅前淨利4.83億元，每股稅後盈餘6.51元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。