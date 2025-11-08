旅展期間推出多項展場專屬優惠，自10月15日至11月10日期間於各通路購買星宇航空機票或「星星相遇」產品單筆滿TWD 20,000，於旅展現場出示憑證即可參加「滿額抽SNOOPY星願盒」活動，將有機會抽中亞洲區不限航點商務艙來回機票、星宇航空獎勵哩程50,000哩、星野集團住宿券與SNOOPY聯名周邊等好禮。此外，COSMILE會員至11月21日止可享港澳、北美等指定航線的酬賓機票哩程兌換優惠，港澳航線經濟艙單程僅需3,750哩起，北美航線經濟艙單程30,000哩起；同期間亦提供艙位升等哩程減免方案，旅客可透過星宇航空官網或App線上兌換。

星宇航空與星野集團攜手推出「星星相遇」旅展限定機加酒方案，精選日本各地人氣飯店，從都會文化到自然度假一次滿足。包含北海道「星野TOMAMU度假村＋OMO飯店」五天四夜TWD 34,600起、東京「1955 Tokyo Bay＋OMO5大塚或五反田」五天四夜TWD 28,600起、沖繩「虹夕諾雅沖繩」四天三夜TWD 33,500起、熊本「OMO5熊本」五天四夜TWD 19,500起，以及關西「OMO7大阪」五天四夜TWD 28,500起等多項組合，各航點每日限量出發，提供從都會文化到自然度假的多元選擇。

星宇航空全台首架A350-1000廣體機即將於年底抵台，特別於旅展搶先首賣同款1：200比例模型。以碳纖維為設計主題、曜石灰搭配大地金新尾翼塗裝，機身印上象徵新世代機型的「1000」字樣，細節完整呈現六輪主起落架與新一代Rolls-Royce Trent XWB發動機。模型搭配木質底座與典藏包裝，展現兼具質感與收藏價值的飛行美學。即日起，旅客可透過旅展現場、星宇小舖網站、形象門市及免稅預購平台beshopping同步入手，售價TWD 2,600。