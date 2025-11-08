法鼓山紫雲寺禪堂暨綜合大樓啟用典禮8日舉行，方丈和尚果暉法師進行傳燈儀式。（鄧博仁攝）

法鼓山紫雲寺禪堂暨綜合大樓啟用典禮8日舉行。圖為新禪堂外觀。（鄧博仁攝）

為推展漢傳佛教的修行精神與心靈環保理念，法鼓山高雄紫雲寺8日舉行「禪堂暨綜合大樓啟用典禮」，方丈和尚果暉法師率僧團法師與逾1500名信眾、在地鄉親齊聚一堂，共同見證新禪堂啟用與三尊聖像－釋迦牟尼佛、祈願觀音與地藏菩薩的揭幔儀式，場面莊嚴隆重，法喜充滿。

法鼓山高雄紫雲寺「禪堂暨綜合大樓啟用典禮」中，信眾帶來充滿喜氣的〈湯圓即團圓〉佛藝表演，以熱鬧的民俗元素象徵「與佛菩薩團圓」，祈願人人和睦、福慧圓滿。（鄧博仁攝）

法鼓山紫雲寺禪堂暨綜合大樓啟用典禮8日舉行，特別邀請了小林社區發展協會的大滿舞團，一起來團圓，小林社區是法鼓山持續關懷的地區。（鄧博仁攝）

法鼓山紫雲寺禪堂暨綜合大樓啟用典禮8日舉行，義工邀請參加活動的民眾搓湯圓，象徵團圓、佛菩薩相會。（鄧博仁攝）

典禮首先播放建設與整修紀錄影片，重溫2003年聖嚴法師親臨紫雲寺啟用時的慈悲開示。隨後舉行傳燈供願儀式，果暉法師親手點燃象徵慈悲、智慧、清淨、和合與圓滿的大願燈。義工帶領大眾手搓湯圓，寓意信眾與佛菩薩團圓相應、延續弘法願心。活動中還有小林社區大滿舞團表演與信眾話劇演出，增添溫馨與人文氣息。

法鼓山紫雲寺禪堂暨綜合大樓啟用典禮8日舉行，方丈和尚果暉果暉法師在致詞中感念演禪長老尼、淨圓法師與創辦人聖嚴法師的法緣深厚，並指出高雄是聖嚴法師初入台灣弘法之地，曾於美濃閉關六年、首度講經說法於此，並接任紫雲寺第三任住持。（鄧博仁攝）

果暉法師在致詞中感念演禪長老尼、淨圓法師與創辦人聖嚴法師的法緣深厚，並指出高雄是聖嚴法師初入台灣弘法之地，曾於美濃閉關六年、首度講經說法於此，並接任紫雲寺第三任住持。法師期勉信眾珍惜學佛因緣，共修共護，讓紫雲寺新禪堂成為南台灣禪修與弘法的重要據點，發揮安定人心、淨化社會的力量。

護法總會總會長張昌邦表示，紫雲寺自1989年與法鼓山同年創立高雄聯絡處以來，三十餘年來護法居士與僧團同心協力，推動人間淨土的實踐。新禪堂啟用象徵承接並延續聖嚴法師的悲願，為南台灣建設一處弘傳漢傳禪法、利益眾生的精進道場。

信眾代表陳清和則感謝僧團與護法會長年在教育、關懷與弘化上的付出，讓紫雲寺成為南部信眾安心修學、成長的心靈家園，共同為社會祥和盡心。

「紫雲弘願，福慧莊嚴。」擁有逾七十年歷史的紫雲寺，如今以嶄新的禪堂與整修完成的綜合大樓，再次展現承先啟後的弘法願力。典禮由果暉法師、常遠法師、果理法師與鳥松區長盧雪紅等人共同揭幔，象徵推展三大教育、普化十方眾生的願行。

法鼓山紫雲寺禪堂暨綜合大樓啟用典禮8日舉行，活動結束護法總會總會長張昌邦（右一）與嘉賓一起體驗茶禪。（鄧博仁攝）

法鼓山紫雲寺禪堂暨綜合大樓啟用典禮8日舉行，活動結束參與活動的信眾一起體驗茶禪。（鄧博仁攝）

法鼓山紫雲寺禪堂暨綜合大樓啟用典禮8日舉行，活動結束志工們一起體驗茶禪。（鄧博仁攝）

活動結束後，貴賓與信眾在紫雲寺的經行公園體驗茶禪文化，讓信眾放慢腳步，聽自己內心的聲音。

法鼓山表示，特選於農曆九月十九日觀音菩薩出家紀念日啟用新禪堂，寓意此處兼具觀音道場與禪修道場雙重意涵。此次落成不僅是紫雲寺的重要里程碑，更為南台灣信眾開啟安住身心、修習佛法的新篇章，期能以佛法之光引導社會邁向更祥和與清淨的未來。