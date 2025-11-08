中國大陸商務部週六（8日）表示，希望荷蘭能推動儘早解決陸企安世半導體（Nexperia）的相關問題，並透露已同意荷蘭經濟部的請求，將派員赴中舉行會談。路透社引述同日彭博社（Bloomberg）稍早報導，荷蘭首相史霍夫（Dick Schoof）表示，中國大陸將恢復安世半導體晶片出口到歐洲。

安世半導體為荷蘭半導體製造商，安世半導體由陸聞泰科技（Wingtech）控股，主要生產汽車用基礎晶片，對歐洲汽車產業來說非常重要，荷蘭政府9月30日以國安疑慮為由，強勢接管陸企安世半導體公司，引發國際爭議。

安世半導體爭議背景

中國大陸迅速做出回應並且採取動作，對安世半導體中國大陸製造的產品實施出口限制，歐洲汽車零組件供應商紛紛尋求豁免。雖然安世半導體多數晶片在歐洲生產，但約七成仍須在中國大陸封裝後再行出貨。本次雙方釋出對話訊號，被視為中荷關係及歐洲半導體供應鏈緊張局勢出現緩和跡象。

上週美中領導人川習峰會後，本週二白宮表示北京將採取適當措施，確保安世半導體中國大陸工廠恢復出口， 歐盟主管貿易事務的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）則更早於週一表示，荷中雙方當時在安世半導體問題上「已有進展」，但未進一步說明。陸商務部當時指責荷蘭政府在處理安世半導體爭議上「未與中方合作」，並警告全球供應鏈可能再度受到衝擊，歐洲車企迅速積極尋求中方豁免。