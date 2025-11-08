全球人壽攜手國際知名市調機構益普索（Ipsos），針對18歲至50歲、具有保險需求的台灣民眾進行問卷調查，調查顯示，在選擇網路投保商品上，民眾主要需求集中於傷害險與健康險，占比都超過半數，分別達到86％、55％。

其中，促使消費者選擇網路投保的三大關鍵原因為「流程方便快速」、「可即時試算保費」以及「可獨立完成投保」，充分反映出消費者對保險自主性、投保效率與資訊透明的高度重視。

進一步分析顯示，曾瀏覽過全球人壽網路投保頁面的消費者中，有高達63.6％表示願意回訪，回訪率為業界排名第三，顯示全球人壽的網路投保平台深受消費者肯定，其投保步驟簡單快速、產品資訊充足易懂，加上操作動線順暢，成功傳遞給客戶良好的使用體驗。

全球人壽指出，公司不僅洞察消費者自主投保的需求設立網路投保平台，同時也顧及到偏好由專業保險人員說明及協助辦理投保族群的需求，提供「MAP預約顧問」服務，數位化整合線上預約與專人服務，透過智慧化自動媒合最合適的保險顧問，並即時派送預約資訊，協助消費者進行需求分析與保險諮詢。