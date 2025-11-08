「恩慈愛鄉獎學金」8日舉辦首屆獎學金頒獎典禮。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

光寶科技集團創辦人宋恭源的太太阮豊瑛是嘉義縣新港人，夫妻倆心繫新港的教育，慨捐個人持有光寶科技股票15萬股，市值約2600萬元，委由新港文教基金會設立「恩慈愛鄉獎學金」，提供嘉義高中、嘉義女中及嘉義高工符合資格的新港學子，每人3萬元獎學金，今（8日）舉辦首屆獎學金頒獎典禮，宋恭源說，自己深知教育的力量與機會的重要性，希望透過獎學金，讓更多嘉義孩子有機會發揮所長。

由宋恭源、阮豊瑛伉儷成立的「恩慈愛鄉獎學金」，以「拔尖扶弱、教育均等」為理念，扶持嘉義3所學校的學生，鼓勵家境清寒但努力向學的孩子，並獎勵表現優異具潛力的學生，透過穩定資助讓孩子在求學路上無後顧之憂。

今頒獎典禮，宋恭源、阮豊瑛親自出席，嘉義縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍及嘉義高中、嘉義女中與嘉義高工師生都來見證充滿教育意義的時刻。

光寶科技集團創辦人宋恭源希望透過獎學金，讓更多嘉義孩子有機會發揮所長。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

宋恭源表示，教育能改變人的命運，也能塑造社會的進步，而教育的條件會改變一個人，如果我們更加努力，台灣就能在更多國際舞台上被世界看見。

宋恭源說，台灣是個天然資源匱乏的國家，靠著教育培育出許許多多人的人才，目前台灣的競爭力在世界上名列前茅，更是一個幸福的國度，可見教育真的非常重要，希望大家更加努力，台灣就能在更多國際舞台被世界看見。

宋恭源進一步表示，他在台灣大學成立一個諾貝爾講座，當初期盼可以找到2到3個諾貝爾獎得主來台灣，沒想到訊息釋出，竟然有31個諾貝爾獎得主要到台灣當教授及研究，今天的台灣逐步走進頂尖，已經是「世界的台灣」。

翁章梁說，每個人能力不一樣，擁有更多資源的人若發揮「甘（kam）』的精神，把自己的東西分享給社會，是難得且值得敬佩的作為，因此企業界常說「取之社會，用之社會」，宋恭源、阮豊瑛伉儷正在發揮這項精神。



翁章梁也說，台灣之所以有現在的樣貌，就是從教育做起，因此他縣長任內期間盡可能挹注與媒合資源給社會局，進而幫忙弱勢家庭；另一方面則積極推動教育，所有學生都是下一代，台灣能不能愈來愈好，就要靠善循環的力量，讓教育環境更好。