台北市信義區驚傳一起離譜的事件！7日下午，一家位於松山路上的自助餐店，竟遭不明人士惡意朝正在烹煮食物的煎台投擲疑似「洗衣球」的異物，現場瞬間冒出陣陣白煙，把在場員工與顧客都嚇出一身冷汗。雖然未釀成火災，但業者對於食材恐遭污染憂心忡忡，緊急報警處理。

據了解，事件發生在7日下午1時許，當時正值午餐時段剛結束的忙碌時刻。有行為人突然朝向店內高溫的煎台丟擲物品，隨即離去。物品接觸到熱油後立即產生大量刺鼻白煙，場面一度驚慌。業者事後餘悸猶存地向警方表示，最擔心的不是設備損壞，而是萬一這些來路不明的化學物質污染了食物，顧客吃下肚後果不堪設想，誰能負責？

警方獲報後迅速抵達現場，在了解狀況後，向業者提供法律諮詢。警方指出，對於亂丟物品的惡劣行為，業者可蒐集證據向環保局檢舉，依《廢棄物清理法》開罰；若後續衛生單位因食安問題對店家進行裁罰，業者也能憑相關事證向衛生局提出申訴，以釐清責任歸屬。對於業者想追究行為人身分，警方則表示，待主管機關正式來函後，將依法協助調查。

據悉，警方在案發後已掌握特定對象，據信涉案者為未成年人。轄區分局已將相關資料彙整，通報社政及少年輔導單位介入，將對這名行為偏差的少年進行告誡與輔導，以正視聽。