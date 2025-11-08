南門市場火災發生後，市府團隊於第一時間啟動各項復原工作，經濟發展局局長張誠8日也到市場會勘。（圖／桃園市經濟發展局）

南門市場火災發生後，市府團隊於第一時間啟動各項復原工作，目前已進入災後第3天，相關單位持續加速現場復原與攤商協助作業，並同步展開保險、鑑價及安全檢測程序。經發局也提到，目前約50多攤尚須修復水電，會趕在這周末完成。

經發局說，較緊急部分分2階段，首階段斷水斷電約有100多攤，其中51攤受損嚴重尚待修復，其餘還有50多攤若水、電修復就能營業，但需要專家鑑定送電是否安全，若評估無虞，這周就能修復。至於第2階段則是中繼市場或是原有市場修復後繼續營業，但仍需結構技師評估報告後，才會與攤商討論。

市府表示，火險公司人員7日上午已進入現場確認保險範圍及相關理賠事項，初步了解部分攤商可能涉及裝潢與設施設備等項目的理賠，相關財損將由市府統一協調鑑價師評估，後續將統一對外說明。

針對攤商關心的財損補償問題，市府強調目前正在積極盤點相關法源及可行方案。由於政府機關在補助或補貼上必須依據法定程序進行，目前正研議參考外縣市或中央相關案例，以尋求合法可行的補助依據。若確認可行，將再行提報市長與相關會議研議後公布，期盼以最快速度提供攤商實質協助。

經發局說，在現場復原部分，非封鎖線外區域8日上午9時至下午4時開放攤商進場取回個人物品。市府再次強調，封鎖線內區域結構嚴重毀損且部分區域有塌陷風險，請切勿擅自進入，以避免發生危險。

考量災後現場環境與衛生安全，環保局於6日已派員執行南門市場周邊消毒作業，8日加派人力進行現場垃圾清除與環境整理，確保市場周邊環境整潔安全。目前南門市場水電團隊同步展開復電檢查與安全確認作業，保險公司與鑑價師亦已啟動現勘評估。後續將依火災鑑定報告結果，統籌進行修復及復原計畫，確保攤商安全復業。

桃園市經濟發展局局長張誠8日到南門市場會勘，也利用機會了解豬肉價格。（圖／桃園市經濟發展局）

經發局局長張誠8日前往會勘，也利用機會關心豬肉攤商生意狀況，攤商則說不到10點就差不多賣完，生意相當熱絡。

國民黨桃園市議員凌濤則砲轟，指當火災發生時，綠營民代穿梭火場開直播，影響救災，質疑「也把火場當直播秀場」，不甚妥當，不只脆友，市民也傻眼。凌濤說，對於南門市場的緊急措施及重建，希望市府儘速規畫中繼市場或原地開業方案，也願意配合重建但要明確時間表。

凌濤提到，攤商希望災損能「從寬認定」，並設立單一協助窗口。要求市府盡快找到法源，此外，「廢棄物清運、豬肉攤營業、貸款及交通管制」等問題也急需市府協助，要求市府盡快鑑定、明確中繼及重建規畫。