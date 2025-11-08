華航展區以年度品牌主軸「Fly Beyond Boundaries」為設計核心，首次運用懸空吊掛造景，結合繽紛炫目的插畫風格，點綴具立體感的空間設計，凸顯全新開航鳳凰城及其他北美航點知名地標，躍身為全場最吸睛焦點。

華航ITF線上旅展同步促銷，台灣出發全航線最優惠76折起，精選航線台北－曼谷TWD 3,645 元起（未稅）、台北-峴港TWD 6,075元起（未稅）、台北－高松TWD 7,695元起（未稅）、台北－大阪TWD 9,315元起（未稅），不到萬元直飛日韓、東南亞等熱門航點；美澳航線兩萬有找，12月3日亞洲首家直航台北-鳳凰城TWD 19,440 元起（未稅）、台北－布里斯本TWD 17,160元起（未稅）；直飛歐洲6大黃金航點同場特惠，台北-羅馬TWD 22,446元起（未稅）、台北－布拉格TWD 23,650元起（未稅）。

華航推出台灣首架迪士尼彩繪機，以最新動畫電影「動物方城市2（Zootopia 2）」的人氣角色，打造全新「動物方城市2 主題彩繪機」，將於11月19日台北飛往洛杉磯CI006正式啟航，從報到櫃台至機上服務，包含影視娛樂帶旅客重溫首集電影，享受被動物方城市主角圍繞的歡樂氣氛，「動物方城市2主題彩繪機」首波派飛台北往返洛杉磯、安大略、曼谷、東京及大阪等航點。