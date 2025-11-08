前中信兄弟啦啦隊藝人粿粿（江瑋琳），日前遭老公范姜彥豐控訴對婚姻不忠，在美國行期間與另名好友王子（邱勝翊）出軌偷吃，且證據都在范姜手上。怎料，網上竟開始瘋傳疑似粿粿王子在浴室的不雅照，徵信社也對此感到疑惑，認為不太合理。

據《TVBS新聞網》報導，誠品徵信社執行長指出，由於針孔攝影機必須藏在某個物品進行偽裝，面對自己家裡突然多出擺設，其實很容易穿幫。

再來是電力問題，因為無法預知第三者何時現身，所以針孔攝影機必須擺在緊鄰插座的位置，再加上浴室內插座都在很顯眼的地方，因此他認為不太可能擺在浴室，多半藏在客廳或房間，因此在浴室收集證據可能性很低。

此外，熟知粿粿、范姜婚姻的立達徵信社執行長謝智博，先前也在Threads上回應網友留言澄清，「據我所知，沒有任何妳們說的裸照！」也呼籲網友不要煽風點火、見獵心喜。

事實上，目前網路各大社群已經出現各種謊稱手上有「粿王」證據的爆料文，裡面不是詐騙連結，就是教人如何投資賭博，而這些貼文都吸引超過數十萬、數百萬的人次觀看，儼然成為一種亂象。《中時新聞網》也提醒大眾勿散播不實資訊或點開不明連結，以免觸法。

★未經判決確定，應推定為無罪。

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。