倒數不到兩個月就迎來2026年，清水孟國際塔羅小孟老師點名3生肖，馬年運勢大開，只要提前規劃、掌握節奏，不僅事業運旺盛，財運也水漲船高，尤其是生肖猴，正財收入穩定，偏財也順利進帳，不再為財務煩惱。

TOP3：生肖蛇

生肖蛇2026年工作逐漸進步，上半年適合打好基礎、改善流程，3至5月事情較多要有計畫應對；年底10至12月是爭取升職或進修的好時機，年中跨領域合作有助發展，但簽約前務必詳閱合約。6月需注意人際問題或小人陷害，保持冷靜並做好記錄。財運方面還算穩定，正職收入可靠，但2至8月可能有突發支出，要避免高風險投資；年底財運回升，有機會拿獎金或額外收入，切記控制預算，準備備用金。

TOP2：生肖豬

揮別2025年的壞運氣，生肖豬明年工作運穩健，4月與9月適合學習新技能或重新規劃職涯，年中可跨部門合作爭取資源；6月遇困難需冷靜處理，年底可能升職或接手新任務。財運方面穩定，2月與8月需留意突發支出，避免隨意借錢，年終有機會獲得獎金，5月與11月也可能有小筆收入，適合整理財務、存錢規劃長期目標。

TOP1：生肖猴

生肖猴明年職場機會多，上半年打穩基礎，下半年可望逐步落實新計畫。過年後的3個月適合提出新提案，6月若遇挑戰，可透過調整與溝通化解，全年應採取分期推進策略，維持資金的流動性。此外，生肖猴人脈運勢極佳，可開拓社交圈並善用外部資源；財運方面成長潛力大，正職收入穩定，偏財進帳可期，但1月與4月需防破財，2月、8月與9月是評估投資的黃金時機，建議年初設立應急的基金，優先清償高利息的債務，年底財運更加明朗，適合累積儲蓄、規劃長遠資產。

