少子化成國安危機，為幫助兒童好好長大，衛福部在薛瑞元任內推動幼兒專責醫師制度，提供疫苗注射、篩檢、兒童發展的評估，除可及早發現遲緩兒，亦可揪出疏忽、受虐的幼兒，通報社會安全網，落實「0～3歲幫你一起顧」的目標。衛福部長石崇良今（8日）出席台灣醫學周活動時透露，幼兒專責醫師制度將擴大至6歲，讓學齡前的幼兒都能被接住，預估嘉惠100萬名小朋友，上路日期尚未定。

石崇良表示，現行專責醫師是針對0～3歲小朋友，從出生開始媒合健檢、預防保健、塗氟等服務，就像全人的整合性照護，目前覆蓋率大概有65％。推動了幾年後，慢慢地，這些小朋友會長大，因此衛福部決定「往後」，擴大到學齡前，也就是6歲的兒童，6歲以後，這些孩子就會由教育體系來支持。

專責醫師如同家庭醫師，成年人的家庭醫師多著重在慢性病，但對小孩來說，則著重在健康習慣的養成。石崇良說，健康台灣不是只有健保，還有運動、營養、衛教。為避免小孩變健康後，兒科醫師收入減少，將導入價值支付（value-based），採包裹式支付，而非論量計酬。

擴大專責醫師制度目前尚有細節需詳細討論，上路日期未定。至於受惠人數，石崇良粗估，1個年齡層約有20萬人，6個年齡層約100多萬。