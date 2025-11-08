天氣逐漸轉涼，衛福部國健署提醒，電暖器、火鍋、熱湯與熱水澡等家中常見熱源，都可能造成燙傷，家長與照顧者應全面檢視廚房、餐桌、浴室、客廳與臥室等生活空間，及早排除潛藏風險，避免兒童及其他家人受傷。

居家安全四大危險空間檢核

一、廚房：劃清界線，遠離熱源防燙傷

家長與照顧者應將廚房與幼童的活動空間確實區分，並經常提醒幼童不得嬉戲奔跑並應保持距離。此外，家長切勿在懷抱或背負幼童時進行烹飪，並應保持廚房地面乾燥、止滑及養成將鍋具手柄朝內擺放的習慣，杜絕意外燙傷及刀傷的風險。

二、餐桌：移除風險，熱食遠離

家長與照顧者應確保餐桌穩固不偏斜，並避免使用桌巾或桌布，同時應確保熱飲與熱食放置在桌子中央，或遠離幼童伸手範圍的安全區域，以防止幼童拉扯而造成燙傷。

三、客廳與臥室：高溫電器，隨用隨收

家長與照顧者除應選購具有經濟部標準檢驗局「商品檢驗標識」的家用電器，使用燈泡、蒸氣熨斗、電棒捲、吹風機等高溫電器時也須特別注意。此類電器在斷電後仍會殘留餘溫，家長使用完畢後應立即拔除插頭，並將其放置於幼童不易觸及的高處，或收納於具安全鎖的防護櫃中。

四、浴室：水溫把關，全程守護

家長或照顧者進行沐浴時，請嚴格遵守「先放冷水，再加入熱水」的步驟，防止熱水意外噴出。洗澡水的溫度絕不能超過40度，家長必須在幼童入水前，親自用手背測試水溫。最重要的是，任何情況下，成人必須全程在場看護，切勿讓幼童獨自留在浴室內。

燙傷應變五大原則：「沖、脫、泡、蓋、送」

一、沖：持續沖冷水15至30分鐘。

二、脫：在水中小心脫去或剪開傷處附近的衣物，但若衣物已黏著皮膚，切勿強行撕扯。

三、泡：繼續以冷水浸泡傷口30分鐘，持續降溫。

四、蓋：使用乾淨的紗布、布單或衣物覆蓋燙傷處，避免細菌感染。

五、送：盡速送醫治療。