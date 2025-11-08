台灣大表示，即日起至11月30日止，於網路門市續約5G 1,599元指定專案者，可直接獲贈兩張蔡依林演唱會門票，數量有限、額滿為止；申辦5G 1,399元（含）以上方案的用戶，完成官網登記後亦有機會抽中門票。VIP用戶自11月20日中午12時起，可於「台灣大APP」會員優惠券專區索取限量優先購票序號；另自11月1日至19日期間申辦5G月租1,399元以上方案者，也可登記抽取優先購票資格。此外，於11月18日前訂閱「影音多享組」並完成登錄者，可獲優先購票序號；若於11月12日前訂閱，還可享雙平台優惠價，包括Netflix＋HBO Max雙享組每月399元（原價600元），以及Disney+＋HBO Max雙享組每月299元（原價505元）。MyVideo返利黑卡會員則可自11月17日11時起完成登錄，享提前購票禮遇。

蔡依林睽違6年推出全新專輯《Pleasure》，收錄11首創作並首度親自擔任製作人，透過音樂探索慾望與快樂的真實面向。延續專輯精神，《PLEASURE》世界巡迴演唱會將於台北大巨蛋揭開序幕，打造結合主舞台、延伸舞台與「恆星舞台」的沉浸式設計，讓觀眾無論身在何處都能近距離感受蔡依林的舞台能量。蔡依林表示：「隨著舞台與規模升級，挑戰也更大，希望能以更顛覆想像的視覺與聽覺呈現，陪大家在跨年假期盡情享樂。」

台灣大持續深耕娛樂生態圈，自2022年以來陸續提供孫燕姿、G-DRAGON、陳奕迅、張惠妹、張清芳及Calum Scott等多場大型演唱會的優先購票禮遇，吸引上萬名用戶搶先欣賞心儀藝人演出，多次創下「序號秒殺」紀錄，並帶動MyVideo返利黑卡會員人數顯著成長。此次針對蔡依林《PLEASURE》巡演再度推出購票回饋，展現台灣大持續強化用戶體驗、打造多元娛樂服務的決心。