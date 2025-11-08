東森購物近年積極拓展新事業，包括商場經營與高端美容品牌REGAL。商場事業雖仍處轉型期，累計虧損約3億多，但已新增15萬名會員，為AI與大數據應用奠定關鍵基礎。高端美妝直營品牌 REGAL在連續五年虧損後，去年已達損益平衡，今年預計可貢獻獲利9,000萬元。東森預估明年營業獲利將突破24億元，今年前10月EPS為10元，全年預估13.8元，再創零售業新紀錄。

東森集團表示，相關新事業虧損均已納入營業利益中計算，並非隱性虧損。新事業投資屬長期策略布局，預計五年內均可達損益平衡。

在全球美容科技持續升溫的趨勢下，東森自然美近期於其位於新北市深坑的自然美研發中心，正式與日本草本原料製藥領導企業--丸善製藥株式會社簽署《中日育髮技術合作備忘錄》，宣告雙方將共同展開針對亞洲市場的育髮科技合作。此舉不僅為兩國之間的技術交流樹立新典範，更代表東森自然美持續拓展「功能性美容」與「專業育髮」的嶄新里程。

東森自然美宋湘嵐總經理於簽約儀式中表示，「我們有信心透過與丸善製藥株式會社的戰略合作，在未來1至2年內推出具臨床支持、針對性更強的育髮產品，進一步拓展專業美容市場與日系國際通路布局。」

未來，東森自然美與丸善製藥株式會社將持續推進包括產品驗證、臨床測試、法規認證等技術流程，以確保每一款產品都具備專業品質與國際競爭力。雙方亦規劃在亞洲地區進行多階段市場試驗，精準掌握消費者使用反饋，作為產品優化與後續開發的核心依據。