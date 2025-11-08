特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前丟出震撼彈，表示公司可能自行建造一座月產能高達100萬片晶圓的超大晶圓廠，並打算與英特爾合作。此消息一出，引發科技界熱議。對此，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）坦言，製造先進晶片極為困難，即使像馬斯克這樣聰明的人，自建晶圓廠也「幾乎不可能」達到台積電的水準。

馬斯克拋自建晶圓廠震撼彈

馬斯克6日在股東大會上指出，隨著自動駕駛與機器人應用的快速成長，特斯拉考慮自行建造一座巨型晶圓廠，月產能可達100萬片，以供應未來龐大的運算需求。他透露，「我們可能與英特爾合作，目前尚未簽署協議，但值得討論。」

科技網站Wccftech報導，針對馬斯克的大膽構想，黃仁勳並不看好。他直言，晶片製造是一門極度複雜、需要長年技術累積的產業，絕非短時間就能掌握。即使是深耕晶圓代工多年的英特爾，至今仍在技術與良率上面臨挑戰。

據了解，馬斯克之所以萌生自建晶圓廠念頭，是因為目前台積電、三星與英特爾的產能，仍無法滿足特斯拉在自駕與人形機器領域對AI晶片的龐大需求。不過，若真要推動這項計畫，恐須投入高達數千億美元的巨額資金，難度可想而知。

特斯拉需求龐大 產能成最大挑戰

黃仁勳表示，打造先進晶片製造廠極為艱難，絕不只是蓋一座工廠那麼簡單。台積電能在全球半導體領域立足，靠的是高度複雜的工程技術與科學管理，要追上這家台灣半導體巨頭的產能「幾乎是不可能的」。

報導指出，就現階段而言，特斯拉對晶片產能的需求極為龐大，以支撐其電動車和人形機器人的運作，這也為三星與英特爾等晶片公司創造了巨大商機，兩家企業都期望自家高階晶片能被特斯拉廣泛採用。

雖然特斯拉自建超大晶圓廠的計畫看似困難重重，但眾所周知，馬斯克總能把那些看似「不可能」的想法變為現實。