嘉義市有間鹽酥雞攤，遭民眾拍到有隻約30公分的大老鼠，跳上攤位狂嗑食材。畫面被PO上網後，引起網友熱議，紛紛留言表示「行政主廚在驗收品質而已」、「廚師長在試菜」、「沒看過《料理鼠王》嗎？」。對此，鹽酥雞攤業者表示，不知影片拍攝時間，日後也將會加強環境與食品衛生改善。

臉書粉專「記者爆料網」分享一段影像，位於嘉義市的這間鹽酥雞店，被民眾拍到一隻約30公分的大老鼠，直接跳上攤位開吃。民眾還將鏡頭拉近，清晰可見老鼠四肢踩在食材上大快朵頤，吃得津津有味。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示「這是新的炸物，一隻350元」、「等下會回到攤位老闆帽子裡，大驚小怪」、「沒看過《料理鼠王》嗎？」、「抓起來，鹽酥鼠，別浪費」、「行政主廚在驗收品質而已」、「廚師長在試菜」、「現點、現殺、現做，新鮮鼠條」、「都要先試菜，buffet吃到飽」。

據《ETtoday》報導，鹽酥雞業者表示，衛生局人員已前來稽查，但尚未看到相關影像，也不清楚影片拍攝時間，會再查看影像內容，並會加強環境與食品衛生改善。