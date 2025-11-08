台灣虎航自上月初宣布招募並開放履歷投遞以來，短短兩周便吸引了近1,900名應試者報名，報名相當踴躍。經初步書面資料篩選後，有超過1,000名求職者符合資格參與今日初試，到考率近9成。本次招募預計錄取30名，競爭激烈，獲錄取者將於明年第一季報到受訓。

台灣虎航營運長賴俊迪今日也親臨高雄招募現場為求職者進行打氣並表示，台灣虎航現已運營多條從高雄出發的國際航線，更將於今年12月在台南開航首條國際航線，直飛熊本及沖繩，未來我們將持續評估有潛力的航點，不斷優化南台灣的航網佈局，致力深耕南臺灣。同時，在人才甄選上，我們也期待選出最能代表公司，並在第一線傳遞『熱情、溫暖、真誠』企業形象的優秀人才，展現台灣虎航活潑陽光的正面形象，讓乘客每一次搭乘都能感受到不一樣的新鮮與美好。

在初試中脫穎而出的人才，將進入複試階段，屆時考官會更著重於個人特質、團隊合作精神等面向。最終獲得錄取的客艙組員，預計於明年第一季依序報到受訓，並經過長達8周的地面及空中專業訓練後，即有機會實現翱翔天際的職涯夢想。台灣虎航日前亦已宣布啟動年度培訓機師招募，將由台灣虎航協助支應所有訓練費用，報名期間為今年11月10日至12月7日。