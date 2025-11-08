中科實中熱情接待 Jan Palach Private High School師生。（校方提供／李京昇台中傳真）

捷克布拉格 Jan Palach Private High School（GJP）師生造訪中科實中，展開以「台灣的五感記憶」為主題的深度交流。行程結合在地文化、藝術與民主人權教育，包括小麥文化體驗、日月潭造筏、校園影展與藝術修復工作坊等。捷克學生也將參訪總統府與立法院，親身感受台灣民主運作。兩校藉此深化教育連結與自由人權價值交流。

捷克布拉格Jan Palach Private High School是1989年紅絲絨革命後捷克最早成立的私立高中之一，以人文藝術教育和民主、人權價值的培養聞名。

此次交流在捷克師生間掀起熱烈迴響。由於去年訪台經驗深受好評，今年報名人數暴增，超過半數學生提出申請，最終由26位學生、2位老師組成代表團來台。帶隊老師 John Whalley 笑說「大家聽完學長姐分享，都超想親自來感受台灣！」

中科實中為此設計主題為「台灣的五感記憶」的交流行程，結合社區與大學資源。包括大雅農會介紹小麥文化與手作麥芽糖，弘光科大教授帶領體驗鹽酥雞與潤餅製作、日月潭自力造筏、全英文定向越野尋寶、與北師美術館合作的藝術修復工作坊等活動。師生們也參與國家人權博物館校園影展，觀賞電影《戰火邊緣的青春》並討論戰爭與人權議題。

捷克學生更熱情參與中科實中16週年校慶的創意進場與大隊接力，對台灣熱鬧的校慶運動會感到新奇。歡迎儀式當天，嘉科實中雙語部全體師生也到場共襄盛舉。嘉科實中校長林怡慧表示，園區實中合作能為師生打造更優質的學習平台，也期待未來持續促進國際交流。

除了校園活動，捷克代表團本月7日前往總統府與立法院參訪，親身觀摩施政報告質詢現場，體驗台灣民主政治的運作。

此次交流最受矚目的亮點，是兩校在民主與人權議題上的對話。GJP老師 John Whalley 與 Milan Sandra 以捷克歷史與小說《1984》為題進行交換課程，Milan Sandra 特別提到捷克民族英雄 Jan Palach 與台灣鄭南榕的精神相似，並引用前總統瓦茨拉夫．哈維爾的名言：「真相與愛必須戰勝謊言與仇恨」，勉勵學生堅守自由與真理。

中科實中校長秦文智表示，台捷交流不只是教育合作，更象徵民主與人權價值的傳承，這次相互學習的經驗，不僅讓師生難忘，也為台捷情誼再添溫暖新頁。