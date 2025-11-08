烏克蘭國防部長什米哈爾（Denys Shmyhal）7日表示，烏克蘭已與瑞典達成協議，將獲得150架紳寶（Saab）「獅鷲」（JAS-39 Gripen）戰機，將自2033年起在烏克蘭本地化生產。

綜合烏克蘭真理報（Ukrainska Pravd）、烏克蘭國際文傳電訊社（Interfax-Ukraine）什米哈爾在週五與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）共同出席記者時指出，這項協議是根據烏克蘭總統與瑞典首相日前會談的共識所推進的。

什米哈爾表示：「我們已與瑞典國防部敲定細節，將接收150架E/F型『獅鷲』戰機。昨日，烏克蘭一家企業已與紳寶簽署合作備忘錄，未來將在烏克蘭在地化生產戰機，從大型組裝到零件生產都將逐步落地，預計2033年起進入實質量產階段。」

烏克蘭爭取提前取得舊款C/D型

他補充，烏克蘭正爭取在2026年前先獲得C/D型早期版本戰機，並與瑞典協商加速交付時程，同時，雙方也討論了自明年初開始培訓烏克蘭飛行員與維修人員，以配合首批「獅鷲」交機時的人力準備。

此外，烏方已成立兩個專案小組，技術小組負責戰機接收與操作準備，財務小組則負責合約細節。什米哈爾指出：「這將是歐洲大陸史上最大規模的軍事採購案之一，對烏克蘭、瑞典及整個歐洲而言，都是具歷史意義的合作，需要非常周密的準備。」

獅鷲戰機是瑞典研發的多用途戰機，具備空戰、對地攻擊與偵察能力，以靈活機動性、先進電子系統及短距起降性能聞名。其最高飛行速度可達每小時約2,200公里，作戰半徑約900公里。

早先報導指出，瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）早在10月22日便宣布，與烏克蘭總統澤倫斯基簽署意向書，計畫出售100至150架E型「獅鷲」戰機給烏克蘭。