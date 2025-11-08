2025北港媽祖盃全國馬拉松8日於雲林北港隆重登場。萬名跑者從四面八方齊聚北港牛墟，腳踏象徵祝福與榮耀的紅毯，隨著鳴笛聲響起，在眾人加油與掌聲中展開屬於信仰與夢想的奔跑旅程。

賽事連續第三年以「為愛而跑、為平安而跑」為核心主軸，結合信仰、文化與運動三大元素，象徵在媽祖慈悲庇佑之下，萬人共同奔向希望與祝福。這份由心而生的感動，正是北港馬最動人的力量——因為信仰，我們再度相聚；因為愛，我們一同前行。

北港馬最具代表性的紅毯跑道，今年再次成為萬眾矚目的焦點。紅毯象徵祝福與榮耀，當萬人奔跑其上，猶如踏上媽祖庇佑之路，每一步都充滿信念與感恩。十四年來，無數跑者因感動而回流、因信仰而相聚，從初次參賽的好奇，到彼此口耳相傳、相約再跑，北港馬早已成為每年心靈洗滌的共同約定。

當清晨的陽光映照在奔跑的人潮中，紅毯閃耀著金光，彷彿萬名跑者的腳步正化為祝福的浪潮，北港街頭洋溢著震撼與感動。有人帶著家人同行、有人穿著媽祖元素的服飾奔跑、有人為了信仰再次回來挑戰自我，這場奔跑，不只是距離，更是心的旅程。

北港朝天宮媽祖鑾轎今年首度親臨起跑會場，跑者在開賽前完成傳統「鑽轎腳」儀式，象徵平安與順遂。當萬名跑者依序鑽轎腳後再踏上跑道，整座北港街頭充滿祝福氛圍，現場掌聲與祈願聲交織成一場動人的信仰樂章。朝天宮董事長蔡咏鍀表示：「北港媽祖盃不只是運動賽事，更是一場傳遞祝福的信仰盛典。我們希望每一位跑者，都能帶著媽祖的守護，平安完賽、幸福前行。」

(左到右)42KM 全馬男子總排名第二名王敬凱(02時55分00秒)、第一名古佳倫(02時51分21秒)、第三名潘俊穎(02時55分24秒)。(大會提供)

本屆鳴槍嘉賓陣容星光熠熠，包括：北港朝天宮董事長蔡咏鍀、長榮航空總經理孫嘉明、活動大使小豬黃沐妍、活動大使華裔設計師 Daniel Wong、神風小隊長 EDISON 教練 等人，共同為賽事揭開序幕。隨著鳴槍聲響起，萬名跑者從起跑點奔騰而出，瞬間掀起北港最壯麗的畫面，那一刻，信仰、汗水與夢想交織成最動人的篇章。

今年賽事邀請多位領跑嘉賓帶領跑者奔向榮耀：全馬（42K）：由「台灣野孩子野跑協會」領跑，象徵無畏與挑戰自我；半馬（21K）：由活動大使 Daniel Wong、小豬黃沐妍、神風小隊長 EDISON 教練、跑界好手 KIKI、尼威領跑，展現信仰與活力融合的精神；10K 組：邀請健美女神林芯儀領跑，以節奏與笑容引領跑者奔向目標；5K 組：由 蔡咏鍀董事長 親自領跑，象徵媽祖的祝福與守護同行。

最矚目的大獎莫過於一兩重純金媽祖，由北港朝天宮恭敬開光，象徵平安與榮耀，讓跑者將祝福帶回家。此外，長榮航空更加碼贊助「台北 ⇄ 大阪」雙人來回機票，讓幸運跑者能把信仰與祝福延伸到海外，開啟一段屬於媽祖的文化旅程。由美第 RELON only 品牌系列 提供的多項豪華家電，也成為現場熱議焦點：粉圈圈款蒸氣除菌洗脫烘洗衣機、極速滅菌變頻空氣清淨機、美型平台式微波爐、以及大纖原汁萃取果汁機，每一項都代表品牌對永續生活與健康守護的承諾。

港媽祖盃能夠順利舉行，離不開各大贊助廠商的大力支持。特別感謝：浪LIVE(浪凡網路科技股份有限公司) 、合作金庫商業銀行、長榮航空股份有限公司、貳樓美食股份有限公司、脈衝星 PulsarPumP（鐵支路有限公司）、美第RELON only品牌系列（美第奇國際股份有限公司）、NAYAQUA YOI WATER （耐雅格生物科技有限公司）、勁步肌貼（花芊生物科技股份有限公司）、PURES 純萃生技股份有限公司、日興堂、庵古坑咖啡（旺農食品有限公司）、愛之味股份有限公司、大田海洋食品股份有限公司、家樂福、開元食品工業股份有限公司、美吾髮（美吾華股份有限公司）、塔吉特吃果籽（豐喜食品股份有限公司）、悅善廚（捷順國際食品股份有限公司）、新萬仁千沛運動補給(新萬仁化學製藥股份有限公司)、十全特好食品股份有限公司。