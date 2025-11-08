「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」8、9日在四湖鄉三條崙海水浴場登場，邀全台民眾前來觀賽與體驗。（張朝欣攝）

「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」8日在四湖鄉三條崙海水浴場登場，今年賽事共2天，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國200餘名好手齊聚雲林，為今年全台唯一風箏衝浪指定賽事掀起熱潮。雲林縣長張麗善邀全台民眾前來觀賽、體驗，感受西部濱海的壯闊熱情。

張麗善感謝海洋委員會連續4年支持雲林縣政府推動「海洋事務」，引進風箏衝浪等水上運動活化三條崙海水浴場，近2年更是配合海洋委員會推廣「海洋無障礙」，引進無障礙設施輔具，於今年4月與6月舉辦2場無礙體驗活動，讓身心障礙者、長者等弱勢族群在專業人員協助下，也能安心親近海洋。

張麗善表示，三條崙海水浴場擁有穩定風力、平整沙灘與完善設施，是全台最適合風箏衝浪的場域，也是推動「海洋平權」與「海洋無障礙」的重要基地。縣府持續打造「不分年齡、不限能力」的友善親海環境，推動共融政策與無障礙設施改善，讓更多高齡與身障者能親近海洋。

縣計畫處處長李明岳說，8日登場的風箏衝浪競賽包含繞標競速與花式跳高表演。9日壓軸登場的是風翼水翼繞標競速賽，以及雲林縣首度舉辦的水翼Pump交流表演賽。今年特別在風箏衝浪繞標競速賽與風翼水翼繞標競速賽中，增設公開男、銀壯男及金壯男組別，讓賽事更多元化。

計畫處指出，除專業賽事外，也針對民眾推出「風箏衝浪陸上操箏」與「先鋒舟」2大體驗活動。周邊還有「玩咖出任務」氣墊闖關、Bike訪三條崙遊園體驗、「Push Bike小英雄」挑戰賽等。整個活重不僅是一場國際運動賽事，更是推動「運動觀光」與「地方創生」的重要實踐。