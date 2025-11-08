國防部報告日前表示，我國向美採購之武器彈藥計有3項延宕，分別是新購F-16戰機AGM-154C空投彈藥及Mk48重型魚雷。而有關Mk48重型魚雷交付期程，以及10月、11月資訊落差的部分，國防部近日解釋，魚雷本身會在民國117年交運，而真正的軍購結案是119年，中間這一、兩年的落差是還有一些附屬裝備要交運，與大約一年的合約文件審查。

國防部10月的美台軍售報告指出，有關Mk48重型魚雷部分因受到俄烏戰爭跟國際戰爭影響供應鏈產能，原預計於117年結案，已調整期程至119年完成；而11月的軍購延宕報告卻表示，原規劃於112年至115年交運，惟受供應鏈中斷與重啟產線等因素影響，數度聊整交運期程至115至117年全數交運。兩個書面報告的交運、結案年份差異讓外界看得一頭霧水。

對此，海軍司令部參謀長邱俊榮中將近日公開說明，自115年開始魚雷的產能會開始加速，並在117年完成魚雷交付，而118年會交付一些相關附屬裝備，119年則是全案的結案。也就是「交付」延宕從115年延至117年，「結案」延宕則從117年延至119年。

國防部長顧立雄也補充強調，「交運」跟「結案」是不同的，因為魚雷交運之後還有相關附屬的裝備，之後還要有一個約一年的結案合約文件審查，所以10月跟11月的報告，是差在這兩個的表說方法不同。

Mk48 Mod6 AT重型魚雷是美國川普總統在首屆任期中批准的軍售案，以取代台灣自1980年代即引進的德製SUT重型魚雷。海軍規劃自2018年起編列54億6058萬6千元預算採購24枚戰雷、4枚操雷，不過後續交付期程數度延宕，不只影響現役劍龍級潛艦的戰力，甚至未來海鯤號的魚雷裝配。

Mk48長程重型魚雷的最高時速達55節（約101公里），若在時速40節（約74公里）航行下其續航力可達50公里，速度、航程性能都遠優於SUT重型魚雷；而其290公斤的彈頭裝藥量，也能對船艦的結構造成毀滅性打擊。