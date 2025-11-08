新北市政府教育局今（8）日舉辦「學校資深優良志工及愛心服務站代表表揚大會」，新北市副市長劉和然代表新北市長侯友宜到會場致意，並頒獎表揚包含37位「杏福志工」、333位「資深優良志工」、30位「優良導護志工及老師」、85位「愛心服務站代表」及2支績優志工團隊等485位長年投入教育服務的志工代表，感謝他們以行動和愛守護孩子的成長。

「校園最美的風景，不在建築與設備，而是那些默默付出的身影」劉和然這樣說。接著說到新北市共有近3.3萬名學校志工夥伴，長年投入導護交通、環境清潔、故事共讀、圖書管理及健康照護等工作；許多志工數十年如一日，無論風雨寒暑都堅守在孩子身邊，用愛與堅持支撐學校的穩定與成長。

劉和然接著說，特別也感謝遍布全市的「愛心服務站」，成為孩子通學途中的安全庇護網，串起社區守望的關懷能量；並從114年度起增加學校志工經費補助達3,598萬，比去年增加1倍，全面提升志工含訓練、聯誼及慶生等福利，提供志工們最大支持服務。

教育局補充說明，今年同時獲選的「杏福志工」及「資深優良志工」中，志工鄭金瑞從龍埔國小創校以來就開始擔任交通導護志工，服務14年來無論寒暑風雨，總是堅守最繁忙的路口，即使已屆80歲高齡仍精神奕奕、笑容滿面，守護學童上下學安全，是校園最溫暖的守護燈塔；成功國小的志工邱美近則是從83年起投身志願服務超過30年，天天守護校園、陪伴學生，讓無數孩子在她的守護與關懷下安心成長學習，感謝志工們用時間陪伴、行動守護，在日常裡默默成為孩子最可靠的力量。