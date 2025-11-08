立委陳瑩及莊瑞雄今天至台東中央市場關心豬肉攤商。（陳瑩提供／蔡旻妤台東傳真）

非洲豬瘟疫情獲得控制，禁宰令已於昨（7）日解除，全台屠宰場恢復運作，市場買氣逐漸回溫。立法委員莊瑞雄、陳瑩今（8）日前往台東肉品市場，關心攤商復工情形，並向業者宣導經濟部最新公告的「豬肉攤商營業損失補助方案」，協助攤商盡快申請每攤3萬元補助。

許多民眾趕來購買新鮮的豬肉，台東中央市場買氣強強滾，攤商老闆也露出開心的笑容，業者說，之前已經有15天完全沒有收入。

經濟部於6日公告，凡地方政府造冊列管、專營販售生鮮溫體豬肉攤商，每攤可申請新台幣3萬元補助，由各縣市政府統籌受理，並以「從寬認定」原則辦理，盼盡快讓補助發放到位。

陳瑩表示，禁宰令實施期間，台東許多攤商被迫停業、家庭生計陷入困境。她與莊瑞雄在限令發布當下，即向經濟部與農業部反映地方受創狀況，建議中央儘速研擬補助方案，協助攤商度過無收入的難關。

莊瑞雄指出，這次非洲豬瘟疫情突發，全台屠宰場與市場須立即停宰，台東地區許多家庭型攤商因此「無肉可賣、收入中斷」。他感謝中央迅速採納地方意見，將市場攤商納入補助範圍，讓受影響業者能在最短時間內獲得實質協助。

陳瑩強調，台東傳統市場攤商多為地方家庭生計支柱，這筆補助不僅是金錢援助，更是讓大家「喘一口氣」的重要幫助。她說，豬肉回來了，市場也回來了，這不只是生活秩序的恢復，更象徵地方經濟重新啟動。兩位立委也承諾，將持續關注後續補助發放進度，讓中央政策真正落實到攤位前、餐桌上，守護食安，也守住攤商生計。