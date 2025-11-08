吉安警分局7日上午接獲報案，指稱在壽豐鄉有一名男子遭數名惡徒毆打後，被強行押上車帶走，警方獲報後火速成立專案小組，在案發後短短2小時內，就在台11丙線上演一場驚心動魄的攔截圍捕戰，當場逮捕5名惡煞。（圖／簡銘柱翻攝）

花蓮驚傳光天化日下暴力擄人案件！吉安警分局7日上午接獲報案，指稱在壽豐鄉有一名男子遭數名惡徒毆打後，被強行押上車帶走，形同擄人。警方獲報後火速成立專案小組，與歹徒展開時間賽跑，憑藉精準情資與閃電佈署，在案發後短短2小時內，就在台11丙線上演一場驚心動魄的攔截圍捕戰，當場逮捕5名惡煞，並起出毒品與犯案工具，成功救出被害人，及時阻止可能發生的悲劇。

警方表示，這起擄人案發生在7日上午，歹徒於壽豐鄉當街施暴後，強行將被害人押上車離去，行徑囂張。吉安分局專案小組獲報後，立即動員調閱沿線上百支監視器，迅速鎖定涉案的2輛目標車輛及其逃逸路線。警方判斷歹徒可能沿台11丙線逃逸，立即在周邊道路佈下天羅地網，展開攔截圍捕。

當警方在台11丙線上發現目標車輛並趨前盤查時，2輛涉案車輛竟加速逃逸，企圖衝破警方封鎖線。專案小組早已嚴陣以待，立即展開強勢圍捕，警車前後包夾，最終在東華大橋北端及華工六路內，先後成功將2輛涉案車輛逼停攔截。警方一擁而上，以迅雷不及掩耳之勢，當場壓制逮捕5名涉案嫌犯，場面驚險宛如警匪電影。

警方在制伏嫌犯後，當場在車上查扣作案用的木棒1把，以及一級毒品海洛因、二級毒品安非他命等證物，顯見這批惡煞不僅涉嫌擄人，更可能與毒品犯罪有關聯。遭擄的被害人頭部受到鈍傷，意識清楚，經緊急送醫治療後已無生命危險，可說是不幸中的大幸。

吉安分局偵訊後，已將涉案的5名犯嫌，依涉嫌妨害秩序、妨害自由、傷害等罪嫌，全數移送花蓮地檢署偵辦，後續也將持續追查有無其他共犯在逃，以及毒品來源。警方強調，對於任何暴力犯罪行為絕對零容忍，將以最快速度、最強勢作為打擊不法，絕不讓歹徒挑戰公權力，以保障民眾生命財產安全。

