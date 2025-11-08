川普宣告美國政府以南非白人持續受到迫害為由全面杯葛本次G20峰會。

南非即將於本月底卸下「20國集團」（G20）輪值主席國的任務，成員國領導人峰會本月下旬在約翰尼斯堡舉行。美國總統川普5日以南非白人農民受迫害為由宣布拒絕出席，外界預估由副總統范斯代替與會。川普7日再度放話，只要南非人權問題持續存在，任何美國官員都不會出席本次峰會。南非對此表達遺憾並駁斥川普指控。

南非總統瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今年1月簽署了降低國家為公眾利益徵用土地難度的法案《徵收法》（Expropriation Act）以來，川普與執政團隊多次以此抨擊南非苛待白人農民。綜合美聯社、路透社、半島電視台報導，川普7日在「真實社群」發文：「G20峰會要在南非舉行，這太不像話了。南非白人（荷蘭、法國、德國移民後裔）正遭受屠殺，他們的土地與農場也遭非法沒收。只要這些迫害人權之舉持續存在，美國不會有任何政府官員與會。我期待在佛州邁阿密主辦2026的G20峰會！」

南非G20領袖峰會預計11月22日至23日舉行，主席國任期始於去年12月，今年11月結束並交棒給美國。今年稍早的G20外長峰會，美國國務卿盧比歐也予以杯葛。川普5日宣布拒絕出席本次領袖峰會後，外界以為會由副總統范斯代為與會，但熟悉范斯行程的消息人士透露，范斯並無前往南非的安排。

南非遺憾 重申指控毫無根據

南非外交部8日回應，川普最新發言內容「令人遺憾」，並重申南非白人遭到壓迫的說法「缺乏事實根據」。南非外交部強調，依照以往種族不平等議題豐富經驗，南非能夠利用G20平台倡導團結、幫助世界解決分裂問題，並期待本屆峰會成功。

南非的非裔人口遠多於白人，種族隔離制度結束30多年以來，多達4分之3的土地仍由白人居民握有。1月生效的《徵收法》旨在解決土壁所有權不均的問題。法案通過後，川普指控南非「沒收土地、對待某些群體極其惡劣，美國對此不會容忍並將採取行動」。瑪佛沙堅稱新法並非「沒收」土地，而是以公平為原則建立重新分配的框架，允許當局在土地遭廢棄等特殊情況之下無償徵用。

難民收容數上限壓低 獨厚南非白人

川普5日表示，不該讓南非繼續參加G20。

川普上台後限縮難民收容人數並積極驅離，但對南非白人格外友善，今年5月批准59人庇護申請。南非政府稱種族隔離政策結束30多年之後，境內白人生活水準普遍高於非裔居民，總統瑪佛沙也強調已向川普澄清相關訊息「純屬虛構」。5月關稅戰火猛烈期間，川普在白宮突然當著瑪佛沙的面播放指控南非「白人遭種族滅絕」影片，瑪佛沙正色回應子虛烏有，川普完全不接受。

此後華府持續抨擊南非，川普本周在邁阿密就經濟議題發表談話時宣稱G20應該把南非踢出去。白宮10月30日宣布美國政府每年收容上限7500人，且以南非白人（Afrikaners）為主，理由是他們在自己的國家遭受歧視與暴力。7500人是歷來收容上限最嚴格的紀錄。

川普更在意的另有其人

英國劍橋大學大英國協史教授、南非史學家杜波（Saul Dubow）此前受訪強調，「川普指控南非白人種族滅絕之說」毫無根據。他認為，川普更在意的是南非向國際法院控告以色列在加薩戰爭犯下種族滅絕罪一事。