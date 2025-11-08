一名洪姓男子手持鋒利剁刀，步伐詭異地在光復路街頭遊蕩，其動作宛若進行某種詭異的宗教儀式，恐怖景象讓目擊民眾毛骨悚然，趕緊報警。（圖／簡銘柱翻攝）

花蓮縣玉里鎮4日深夜上演驚魂記！一名洪姓男子手持鋒利剁刀，步伐詭異地在光復路街頭遊蕩，其動作宛若進行某種詭異的宗教儀式，恐怖景象讓目擊民眾毛骨悚然，趕緊報警。花蓮縣警察局玉里分局獲報後，火速啟動快速打擊警力，以優勢人力強勢壓制這名「街頭煞星」，成功阻止了一場可能發生的流血悲劇。

警方表示，當時夜深人靜，洪男手持明顯具有殺傷力的剁刀，行為舉止極度異常，對公共安全造成立即且嚴重的威脅。玉里派出所警員陳承恩、施力誠、宋國綾及實訓生陳奕丞等人不敢大意，立即全副武裝趕赴現場。員警到場後，發現洪男仍沉浸在自己的世界中，持刀持續走動，現場氣氛一度緊張到最高點。

警方當機立斷，憑藉優勢警力一擁而上，以迅雷不及掩耳之勢將洪男壓制在地，順利奪下其手中的剁刀，瞬間化解危機。經初步了解，洪男疑似因服用安眠藥，導致精神狀況不穩，才會做出如此脫序行為。

為保障其自身及周遭民眾安全，警方當場依據《警察職權行使法》第19條規定，對洪男實施保護管束，將其帶回派出所。全案後續則依違反《社會秩序維護法》第63條第1項第1款「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」之規定，移送花蓮地方法院裁處。

玉里分局分局長黃清暉對於同仁的果斷處置表示高度肯定，他強調，面對任何可能危害公共安全的狀況，警方絕不姑息，必定以「快速反應、優勢警力、嚴密處置」三大原則，強勢作為，堅決捍衛社區安寧。同時也呼籲民眾，若發現任何可疑人事物，務必在第一時間通報警方，共同編織社區安全防護網，讓不法之徒無所遁形。