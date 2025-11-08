台中市立龍津高中24周年校慶運動會，今年的活動特別為了迎接位於波茲南的姊妹校查爾斯戴高樂第二綜合高中的蒞臨，經過協調由波蘭方提前到訪、龍津高中亦延後兩周舉辦校慶並與晚上的家長會長交接餐會搭配，讓波蘭姊妹校的師生體驗到滿滿的台灣高中生活與校園文化。

運動大會開幕式Andrzej Karaś校長於致詞時表示，很開心有機會參加龍津高中的運動會，一早看到大會操、會旗進場，還有在帳棚下的每個班級歡樂的氣息，就像是一場運動嘉年華。

他說，還有一點讓他感到新奇，台灣的學校運動會有這麼多的來賓到場祝賀，有議員、里長、校長及長官等人，真的跟波蘭的風景很不一樣。

兩校學生一起參加運動會。（校方提供／李京昇台中傳真）

運動會的重頭戲，是下午的大隊接力，龍津高中派出兩組師生聯隊與國中部一個班級隊伍，與由姊妹校的副校長Marcin Morawski率領的15位波蘭學生在田徑場上競逐。

原本前半段大幅領先的台灣師生，後半段波蘭隊換到男生棒次後逐漸被趕上，最後一棒由校長彭佳偉代表師生紅隊，看著姊妹校的最後一棒副校長在前方奔馳著，確實已難以望其項背。

頒獎典禮上，姊妹校師生開心地上台領獎，原本賽前大家說好的 “ Just for fun! ”，對於兩校的學生來說，握到接力棒後就是全力猛衝，想要為率先壓線而拚搏。高中部的黃同學興奮地說：「我們雖然有著不同的民族性與文化背景，追求勝利與先禮後兵的運動家精神，卻是一模一樣的呢。」

晚間舉行的家長會長交接餐會，也是讓兩桌的波蘭學生開了眼界，手邊享用著餐廳準備的佳餚，在舞台上則是一波接著一波的各界致贈新任會長郭叔婷與卸任會長王文才的禮品，特別到場共襄盛舉的市議員吳瓊華與張家銨不約而同地表示，「龍津高中與波蘭姊妹校的交流成果豐碩，已受到國內好多人的關注，謝謝學校在校長、會長的帶領之下，繼續以密切的台波友誼榮耀龍井、以國際視野照亮台中。」