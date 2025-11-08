會不會太危險！有民眾日前晚間於高雄市三民區建國路三段與澄清路路口停等紅燈時，拍到一名騎士載著一個銀色水塔桶也在停紅燈，然而，水塔桶大到已經占去機車五分之三的座位。雖然水塔桶有用繩索綁緊，但該騎士這樣危險載物的行為仍被拍下PO上網。對此，網友也看傻眼表示「啊...怎麼騎？後面車危險喔」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示「台灣的機車騎士沒有極限」，並分享一張照片。從曝光的照片可見，拍攝地點位於高雄市三民區建國路三段與澄清路路口，有騎士在停等紅燈時，被民眾拍到載著一桶銀色水塔桶，並且用繩索纏繞綁在機車座位上。只見騎士明顯身體往前傾，幾乎沒座位可坐，其騎乘載物上路的方式相當危險。

日前有民眾拍到一名騎士載著「巨水塔桶」上路。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示「我看過兩個外勞騎車載雙人彈簧床的，還沒綁繩固定的」、「看過印度的影片我覺得台灣還有進步的空間」、「忽然覺得買貨車真的是一件很蠢的事情」、「啊…怎麼騎？後面車危險喔」、「沒幾公斤的東西啦」、「會不會太危險」、「哥背起的是人生態度」。

據《道路交通安全規則》第88條規定，載物者小型輕型不得超過20公斤、普通輕型不得超過50公斤、重型不得超過80公斤；高度不得超過駕駛人肩部，寬度不得超過把手外緣10公分，長度自座位後部起不得向前超伸，伸出車尾部分自後輪軸起不得超過半公尺。具封閉式貨箱之電動三輪重型機車不得超過200公斤，裝載貨物不得超出貨箱以外。