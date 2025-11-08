台中市大里區今天傳出持刀傷人事件，57歲賴姓男子遭人持水果刀刺傷，傷勢嚴重、臟器外露。警消趕到時，賴男意識清楚，送往仁愛醫院後再轉中山醫急救，目前仍在治療中。

根據警方初步了解，疑因口角引發衝突，61歲李姓男子與賴姓男子為友人關係，雙方今天下午4時45分許，不明原因起爭執，李男一時氣不過，持水果刀刺傷賴男，隨後騎車逃逸。

霧峰警分局獲報後，立即展開地毯式搜索，僅花30分鐘、於下午5點15分就在事發現場附近，逮到李男並起出作案用的水果刀，目前仍在釐清犯案過程，全案將依殺人未遂及傷害罪偵辦。

#臟器外露 #凶嫌 #男子 #下腹 #警消
