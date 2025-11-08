台灣男星范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌、偷吃好友王子（邱勝翊）一事，在網路上掀起極大討論，大家都一面倒聲援范姜。日前，范姜竟無預警登上好友「天后闆妹」的直播，甚至對自我婚姻調侃，然而，這項舉動看在資深媒體人吳小帽眼中，認為相當不妥，對他形象是扣分的。

由陶晶瑩、吳小帽主持的《陶色新聞》4日聊到范姜上直播的看法。陶晶瑩坦承，其實她看到畫面時，當下是有點傻眼。吳小帽則分享，他和友人討論出來的結果，認為上直播調侃婚姻這件事，對范姜非常扣分，「好感度瞬間下滑，因為本來認為你是受害者，怎麼會拿老婆外遇這件事情來消費自己、消費老婆。」

不過吳小帽也質疑，現場要求范姜喝「小王秘蜜粿果綠」手搖飲的這項舉動，「有沒有可能是直播時，天后闆妹沒有告訴他有這環節！」他認為以范姜的資歷，可能來不及現場反應，被CUE了只好照做。

陶晶瑩納悶，為何范姜會選在風波期間去上直播節目，回想過去藝能界，當藝人處在風頭上時，大家都是躲起來的，「你看王子就這樣啊！」

吳小帽則認為，這是新、舊媒體時代，在面對事情時的差別，可以在高流量的場合宣洩心聲，「他去上了，有很高的流量，可以讓他講想要講的話」，也聽到范姜在直播中表示，「我幾乎快要失去愛人能力」、「必須要講出來才能往前走」等等。