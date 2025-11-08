非洲豬瘟疫情獲得控制，禁宰令已於7日解除，教育部於今（8）日下午在臉書發布短影音，由教育部長鄭英耀領銜主演，並率領政務次長張廖萬堅、主任秘書林伯樵與常務次長朱俊彰一同出鏡，鼓勵國人一起吃台灣豬。不過影片上架之後引來不少網友開罵。國民黨立委葉元之也說，「管到農業部的業務去了，請問缺老師、校園安全的問題解決了嗎？」

影片開始是一個接近中午的時間，大約上午10點半11點之間，張廖萬堅在與國教署長彭富源開會討論，林伯樵則在批閱公文，中午12點左右，鄭英耀與朱俊彰從立法院群賢樓出來，走過斑馬線越過馬路步行回教育部，之後轉場為4人一起吃午飯，出現了控肉飯、 滷豬腳、排骨湯等滿桌以豬肉為主的便餐餐點，鄭英耀便以台語說「每天這麼忙，吃飯時間到也是要吃飯」，朱俊彰之後低頭聞香，也用台語說「水啦！水啦！一個禮拜沒吃，也是會懷念」，然後影片最後以「你的台灣豬已上工，大吉大利今晚吃豬」標語結束。

影片上架之後，引來不少網友批評，有民眾寫道：「請用心解決教師的問題吧，老師結束忙碌的工作後不是你想的那樣，吃飯吃到一半可能還要處理家長跟學生的問題，晚上10點後還可能接到家長電話，早上5點前可能會收到訊息，科技業會有加班費跟補休，但老師沒有！還有隨時可能發生的投訴」。

另外則有網友說，「果然只有官才能坐下來好好吃飯」；「竟然全民都要吃豬肉的話，以後老師的薪水都改用滷肉飯來抵好了」；「身心調適假到底是不是詐騙？請回覆！」；「沒有人想看教育部長吃飯，請趕快解決教育現場的亂象」；「何時處理89學生和恐龍家長，整天跟老師對立以後沒老師了」；「身為教育界大家長，卻沒認真為台灣教育界解決過任何根本問題（學生上課玩手機、家長濫訴、行政量滾雪球…），不覺得羞愧嗎？」

葉元之則批評，台灣現在有人不支持台灣豬嗎？為什整個民進黨政府都在呼籲支持台灣豬，連教育部長都拍部長、次長一起吃豬肉的影片，管到農業部的業務去了，請問缺老師、校園安全的問題解決了嗎？