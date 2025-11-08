周寶玉榮獲「好人好事代表」殊榮，她特別感謝工會與志工夥伴的協力，強調未來將持續秉持專業與熱忱，投入公益行善、救濟弱勢。（圖／新北市勞工局）

新北市防水防漏業職業工會理事周寶玉長期投身公益、為社會貢獻心力，近年積極參與及推動工會協助弱勢家庭修繕房屋漏水，今年獲選114年度新北市好人好事代表，7日接受新北市長侯友宜表揚，侯肯定周理事的行善義舉。

周寶玉自幼家境清寒，卻始終秉持「心存善念、寬以待人、造福人群」的信念前行。民國70年結婚後，便投入水電工程行業，緊跟在丈夫身旁，從懵懵懂懂到逐步熟練，過程中吃盡苦頭，尤其當年社會普遍還沒有意識到高溫作業熱危害風險，「六月天火燒埔」還是得頂著豔陽揮汗如雨，仍以「吃苦當作吃補」自勉。

初入行時，身為女性常因刻版印象遭人質疑，甚至歧視，但她勇於挑戰以專業及努力打破偏見，親自與大樓管委會開會、簡報、說明漏水工法，以真誠與專業贏得信任。多年努力後，周寶玉考取國家防水技術證照，證明專業實力，也為往後投身社會公益奠下堅實基礎。

她從事防水防漏工程逾30年，始終以「一步一腳印」的精神深耕專業，累積扎實技術與實務經驗。秉持「抓漏不收錢、試不漏才付錢」的誠信理念，將每一次修繕視為改善民生的契機。她不僅追求工程品質的卓越，更致力將防水技術與社會關懷結合，將專業化為溫暖的力量。她長年關懷弱勢、主動協助貧困戶修繕房屋，讓家庭重拾安全與尊嚴，將專業技術化作實際的社會救助行動。

自101年起，周寶玉響應新北市政府工會行善團，參與弱勢家庭及受災戶的住宅修繕工程，協助他們重獲安居環境。周經常說：「看到弱勢家庭從潮濕破損的屋子搬回乾爽安全的家，那一刻的笑容，是我最大的感動。」

此次榮獲「好人好事代表」殊榮，她特別感謝工會與志工夥伴的協力，強調未來將持續秉持專業與熱忱，投入公益行善、救濟弱勢，讓更多家庭感受到社會的溫情與希望，讓新北成為更有愛與關懷的城市。

勞工局長陳瑞嘉表示，工會長期以來走遍新北偏鄉行善，並運用本身的專業技能持續幫助社會弱勢族群，期盼未來工會持續推動公益並擴大服務及影響力，將行善內化成一種習慣，讓新北市成為一個有愛、宜居的城市。