這種行為就要取消會員資格嗎？日前有民眾在台中北屯區一間美式賣場，發現一名女子在挑選奇異果時，不斷用手狂捏，甚至被店員勸戒也不理，捏爛許多奇異果，最後卻一箱都沒買，讓他相當傻眼。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，指出在台中北屯區的美式賣場，發現一名女子在奇異果攤位前，不斷挑選並捏爛水果。經店員勸導後，該女子仍繼續捏果，多次勸導也無效，最後捏完後卻未購買任何一箱水果，讓網友感到無奈。

從曝光影像可見，一名穿著花色黑裙的女子在奇異果區前，不斷用手捏取、挑選一箱已打開的奇異果。一旁民眾對此行為感到不妥，拿起手機拍攝，但女子似乎不理會繼續挑選。

台中有民眾在美式賣場發現一名女子狂捏奇異果，最終一箱都沒買。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

貼文曝光後，網友紛紛留言表示「這種就要取消她會員資格啊」、「應該強制她把捏過的水果全買回去」、「這行為素質很差」、「用意何在，又沒買？」、「當別人釋出信任時，不要不自愛」、「叫她把捏過的全部買下」、「台灣這種人超多，每次去買水果幾乎都有指甲痕跡」。

對此，美式賣場回應，已全面檢查商品，確認狀況均正常。若發現類似情形，會立即提醒會員並盡量勸導顧客，以確保商品品質，同時尊重所有顧客的購買權利。另外，據《TVBS新聞》報導，判斷奇異果是否成熟可透過外觀與氣味：若有淡淡果香，則為正常；若聞起來有酒味，可能已經發酵或過熟。奇異果果皮上的絨毛若過硬，表示尚未成熟；若表皮不粗糙且微軟，則表示已接近成熟。