台北香火鼎盛樟山寺今（8）日舉辦觀世音菩薩出家紀念法會，現場莊嚴隆重。寺方再度發揮大愛捐贈北市消防局全新高頂救護車1輛，由消防局長莫懷祖親自受贈。這已是該寺多年來持續捐贈救護資源，慈悲善舉讓第一線救護人員如虎添翼。

消防局長莫懷祖表示，自84年消防局成立以來，所有救護車皆來自民間善心捐贈，其中樟山寺更是長期夥伴。寺方不僅捐贈救護車，更曾捐助大量住宅用火災警報器，守護市民安全不遺餘力。

「這份善心讓1853個家庭重獲新生！」莫懷祖激動地說。自88年6月1日「金鳳凰專責救護隊」成立至今，已有1835位到院前心肺功能停止患者（OHCA）奇蹟般康復出院，這些成果都建立在民間慈善的堅實基礎上。

樟山寺代表指出，觀世音菩薩聞聲救苦的精神正是寺方力行公益的初衷。看到消防弟兄將善心轉化為實際救援力量，讓更多危急患者獲得重生機會，正是菩薩精神的最佳實踐。

莫懷祖強調，這輛全新高頂救護車將立即投入第一線勤務，提升台北市緊急醫療救援品質。消防局定會善用這份慈悲資源，持續精進到院前緊急救護服務，打造更安全、更安心的宜居城市。