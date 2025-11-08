位在淡水區的淡江大學今（8）日舉辦創校75週年校慶活動，會場超過3,000名校友、師生與各界貴賓，還有來自11個國家、36所國際姊妹校的校長及代表出席。淡江大學校長葛煥昭以近年教學實踐計畫和大學部日間學制新生註冊率皆創新高的成效，宣示3年完成「全雲端智慧校園3.0」的目標，發揮淡江人「超越再超越」的進取精神。

葛煥昭表示，以「AI＋SDGs＝∞」、「ESG＋AI＝∞」為校務發展願景，推動數位與永續轉型，也是昔日創辦人張建邦提出的國際、資訊、未來等「三化教育理念」未來具體實踐；除了與微軟、NVIDIA等國際企業合作，成為AI University，規劃在117年完成「全雲端智慧校園3.0」、透過「數據中台」將學校原本分散在不同地方的「數據孤島」整合在雲端，透過數據整合，為學校招生、學生學習、輔導等提供精準的預測、分析與判斷。

淡江大學董事長張家宜則感謝超過33萬名校友對母校的鼎力支持與向心力，歷任校長的付出，與全球285所學校締結姊妹校合作關係，讓學校在世界各地享有良好聲譽，更感謝校友徐航健12年捐款2億4千萬元，為母校永續發展提供了強大助力。

校慶典禮上，校方也頒發「淡江菁英金鷹獎」給6位傑出校友，包括達多科技總經理張瑞峰、辛耘企業副董事長許明棋、台中市政府建設局局長陳大田、馬來西亞留台校友會聯合總會會長彭慶和、中華紙漿董事長黃鯤雄、台塑生醫總經理劉慧啟，表揚他們對國家、社會及母校的卓越貢獻。

校慶活動上還有電機系團隊與日本早稻田大學合作研發的 AI智能機器人也在現場迎賓，還有融合AI與藝術的「空靈書法太極揮毫」，透過感測器，隔空寫下「生日快樂」，令人驚豔，也為校慶活動增添科技與智慧感。