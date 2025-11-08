中華足協理事長王麟祥8日以個人健康考量，在足協理事會正式請辭理事長職務。足協後續也將依據章程，啟動交接與補任事宜。王麟祥也透過公開信，感謝所有關心、陪伴、相信台灣足球的人，期盼，接任者能延續基層扎根、制度改善與支持足球人才養成，讓每個在球場奔跑的孩子，都有機會看到更遠的光。王麟祥辭去理事長後的公開信全文如下：

本人王麟祥，自2023年3月接任中華民國足球協會第13屆理事長以來，一直抱持著「讓足球在台灣真正站得起來」的信念，推動基層擴展、改善行政流程、提升能見度、加強人才養成 。這些都不是短期即可見效的工作，需要投入時間、資源與耐心耕耘。

上任之初，協會面臨嚴重的財務缺口壓力，我與團隊重新檢視結構、逐步清償過往負擔，使運作逐漸回穩，也讓財務透明度得以提升。這段過程並不輕鬆，每一步都需要反覆衡量與堅持，但我始終相信，想讓足球走長路，制度和基礎就必須先站穩。

然而，在推動的過程中，我深切體會到台灣足球發展的現實困境，許多結構性的根本問題，並非協會單方面努力便能克服 最明顯的例子，便是國內符合國際賽事標準的場地嚴重匱乏，目前國內僅有台北市立田徑場與高雄國家運動場兩座符合國際賽事標準的場地，對於常在短期內才獲悉有舉辦國際賽需求的足協而言，根本無法於時限內提出使用申請，或與其他早已訂期之演唱會使用者競爭。這需要相關主管機關更積極的協助介入協調，在我積極努力替台灣足球場地爭取 FIFA 投入建設資源的同時，國內相關單位展現的消極與冷漠，讓人感到心寒。

其實在這兩年半的期間，身體狀況已多次示警，在外界看不見的行政流程協調中，我都盡力讓自己站在該站的位置，不希望因為自己的不便，耽誤任何與足球相關的進程 但從剛上任的滿腔熱血和衝勁，漸感焦慮並覺得孤獨，到近期尊嚴盡失，再加上眼疾影響視力、膝蓋手術後需長期復健，經醫師與家人多次討論後，我明白自己必須正視自己的健康狀況，因此於 2025年11月8日的理事會中正式請辭。

感謝一路以來，仍願意在如此艱困環境中，與我們站在同一陣線的人，因為你們，足球才能一步一步前進 我真心期盼，接任者能延續基層扎根、制度改善與支持足球人才養成，讓每個在球場奔跑的孩子，都有機會看到更遠的光。感謝所有關心、陪伴、相信台灣足球的人，你們是足球能繼續向前的力量。

此致

中華民國足球協會與所有關心足球的朋友

王麟祥

2025年11月8日