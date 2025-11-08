高雄市某國中傳出導師疑涉不當管教，有家長指控，孩子被導師留置校內未通知家長，甚至遭老師用手捏肩導致瘀青，還被要求若不當班級幹部就要記小過；目前本案高市教育局已經介入調查，將依法召開校事會議，研議後續處置。

家長在社群平台發文表示，就讀國二的孩子，上月底有天放學後沒回家，補習班傍晚通報學生未到，家人才得知孩子遭導師留置，後來又因為在朝會轉頭跟同學講話，被老師手捏肩膀警告，回家後家長發現孩子肩膀瘀青，懷疑是老師動手，隨即去驗傷，質疑導師刻意刁難孩子，已涉嫌不當管教。

教育局回應，本案學校於接獲家長反映後，立即啟動處理機制，除完成校安通報外，並依規定成立調查小組了解相關情形，釐清是否涉及教師不當管教。同時將依據《教師法》及《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》等相關規定召開校事會議，研議後續處置。

教育局重申「零體罰、零容忍」立場，已要求學校秉持客觀、公正原則積極調查，教育局並將全程督導調查進程，確保學生權益不受侵害，並將依調查結果依法追究相關人員責任。

