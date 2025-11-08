UPS一架波音麥道11型（MD-11）貨機4日在美國肯塔基州路易維爾機場起飛12分鐘後失事墜毀，畫面怵目驚心。

美國快遞業者優比速（UPS）旗下一架波音MD-11型貨機4日在肯塔基州路易維爾（Louisville）機場起飛12分鐘失事墜毀，死亡人數至7日已增至14人，事故原因仍在調查中。UPS與另一家環球貨運巨頭聯邦快遞（FedEx）7日雙雙宣布停飛旗下所有MD-11。波音公司8日宣布，已向使用MD-11貨機的3家業者建議暫停使用此機型。

綜合美聯社、路透社8日報導，全球兩大貨運龍頭UPS、聯邦快遞各自於7日聲明，「出於高度謹慎」決定停飛旗下MD-11機隊。聯邦快遞有28架MD-11，UPS則有27架，包括4日墜毀的航班號UPS 2976事故機。UPS表示，依據飛機製造商的建議而主動做出停飛決定。

波音1997年與麥道公司（McDonnell Douglas）合併，MD-11因此歸入波音麾下，2000年停產，2014年停止民航用途。波音發言人說明，基於「高度審慎」的立場建議貨運業者暫停使用MD-11。波音8日聲明也強調會就此事與美國聯邦航空總署（FAA）持續協調。

UPS and FedEx ground MD-11 fleets out of “abundance of caution”.



These fleets have an average age of 30+ years. The aircraft (N259UP) that crashed in Louisville was 34 years old and one of the oldest in UPS’s aging MD-11 fleet.https://t.co/oCEa1QbvHC pic.twitter.com/xMnIu3GOp0 — The Aviation Brief (@TheAviationBrf) November 8, 2025

聯邦快遞擁有700架飛機，該公司表示正「啟動緊急應變計畫」以防運輸業務中斷，並依製造商建議「徹底安檢」所有MD-11。UPS則稱，MD-11數量僅占旗下飛機數量9%。儘管如此，任何運輸中斷風險都可能造成重大影響，聯邦快遞、UPS是亞馬遜（Amazon）、沃爾瑪（Walmart）、達吉特（Target）等美國大型零售業者與其他製造商、大小企業的國內與國際貨運主力。美國郵政（USPS）的最大航空服務供應商就是UPS，承運限時郵件（Priority）與其他快捷郵件。

航空分析業者睿思譽（Cirium）表示，除了UPS與聯邦快遞，另一家使用MD-11的美國空運業者是西部環球航空公司（Western Global Airlines），數量16架，其中12架目前封存中。該公司尚未回應美聯社置評要求。