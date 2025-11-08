台北富邦勇士8日歷經PLG史上最慘的主場開幕戰，儘管對手台鋼獵鷹只剩單洋將可用，勇士卻在自家主場球迷面前打出最荒腔走板的一戰，甚至一度落後對手到40分，獵鷹最後靠著翟蒙36分、9助攻，以及白薩18分，終場112比76狠狠修理勇士，獵鷹拿下本季首勝，勇士則吞2連敗，勇士9日續在主場面對新軍洋基方舟。

儘管面臨僅剩單洋將可用窘境(半獸人買斷離隊、多比腳傷缺陣)，獵鷹上半場打得仍很強勢，靠著翟蒙23分、白薩13分兩人的火力，打完上半場，獵鷹竟以63比39大幅領先地主富邦勇士，甚至最多曾領先到26分之多，完全跌破外界的眼鏡。

來到下半場，勇士的進攻仍無起色，關鍵是連防守也都失常，只能眼見雙方差距逐漸拉開，來到末節開始沒多久，獵鷹已經擴大領先到40分之多，畢竟勇士要背靠背出賽，勇士總教練吳永仁在末節打不到兩分鐘就把洋將都換下，正式宣告比賽。