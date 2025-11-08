2025年世界互聯網大會烏鎮峰會、海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇8日下午舉行，論壇中第二場圓桌論壇以「文化智媒 實踐躍遷」為主題。與談人之一的台灣女作家、藝術策展人畢依帆。（藍孝威攝）

2025年世界互聯網大會烏鎮峰會、海峽兩岸暨港澳互聯網發展論壇8日下午舉行，由中山大學與旺旺集團主辦，香港城市大學、澳門新媒體聯盟協辦。論壇中第二場圓桌論壇以「文化智媒 實踐躍遷」為主題，由中山大學新聞傳播學院院長鍾智錦主持。與談嘉賓中，澳門文化界聯合總會副會長陳志玲、台灣演員李志希與台灣藝術策展人畢依帆分別從文化傳播、內容創作及藝術教育角度，分享數位時代的文化實踐與啟示。

台灣知名演員李志希從戲劇創作的角度出發，談及數位化與AI時代對表演藝術的衝擊與啟發。他坦言，傳統劇場受限於場地與觀眾規模，「一場戲1000個座位，演60場也不過6萬觀眾，但一次網路直播卻有7000人同時在線觀看，效果遠超想像。」

他認為，網路讓戲劇「活」起來，也讓演員看到新契機。「我們要重新思考內容與推流的結合，讓好內容找到合適的傳播通路。」他還提到，自己曾主演的經典影視作品如《梅花三弄》《鬼丈夫》透過AI修復成高畫質再播出，吸引年輕觀眾重新關注，「這就是科技讓經典重生的例子。」

李志希笑言，自己仍在學習如何「與AI共事」。「AI不是對手，而是同事。它能放大內容的影響力，但最終還是要有真情與創意。」他表示，未來希望以AI和數位手段重塑舞台劇內容，讓觀眾在小螢幕上也能感受到現場的張力與情感。「我們是文化的擺渡人，要學會在數位浪潮中划好自己的船。」

台灣女作家、藝術策展人畢依帆則從文化創意教育出發，談及人工智慧對藝術與人文的挑戰。她指出，AI時代的創作並非人被取代，而是「重新定義人的角色」。「AI可以模仿筆觸、生成圖像，但它無法取代人的感受力與價值判斷。」

她認為，兩岸青年在文化創意領域的交流，應更多聚焦「共同的文化語境」與「情感共鳴」。畢依帆以自身的跨界經驗指出，當代藝術與數位技術結合，能讓傳統文化以更具互動性的方式被世界看到。她呼籲兩岸院校與新媒體平台合作，建立青年創作者的數位藝術實驗基地，「讓AI成為文化創新的夥伴，而不是焦慮的來源。」

澳門文化界聯合總會副會長陳志玲指出，澳門具備獨特的「國際平台優勢」，在互聯網與AI的助力下，完全能成為「大陸創作、澳門出海」的重要橋頭堡。她強調，在文化傳播過程中，最關鍵的是「了解受眾」。

「我們不能僅僅把內容翻譯成不同語言，更要用別人聽得懂、願意聽的故事方式，」陳志玲舉例，如今的網紅傳播力極強，無論是台灣的「館長」陳之漢還是中國國民黨主席鄭麗文，都能以截然不同的語言風格吸引不同受眾，這正體現敘事策略的重要性。

她並透露，澳門正積極以橫琴為基地推動兩岸青年交流，成立「兩岸交流中心」，邀請更多台灣與港澳的網紅到橫琴參與內容製作與培訓。「希望透過他們的語言與影像，講好中國的故事，促進兩岸民眾相互理解，消弭誤解與隔閡，」她表示。陳志玲強調，澳門與橫琴能在兩岸文化溝通中發揮更大作用，讓中華優秀傳統文化與和平統一理念以更親切自然的方式被世界理解與接受。

主持人鍾智錦總結指出，文化傳播的核心是：內容為王、科技為翼、受眾為本。「好的內容加上好的傳播通路，才能真正讓中華文化飛得更高、更遠。」