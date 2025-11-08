曾代表國民黨參選嘉義市議員的林雪峰被控於民國112年正副總統選舉前，招攬旅行團前往大陸浙江省台州市接受台辦落地招待，期間台辦人員曾替國民黨總統候選人侯友宜拉票，一審將她單獨依反滲透法、總統副總統選舉罷免法判刑4年、禠奪公權3年。林女不服上訴，台南高分院雖撤銷原審判決，但認定她與大陸台辦人員為共同正犯，主文只加上「共同」2字，仍判刑4年、禠奪公權3年。可上訴。

判決指出，林雪峰為使中華民國第16任總統副總統選舉的國民黨籍總統候選人侯友宜順利當選，明知大陸地區政府是與我國武力對峙的境外敵對勢力，竟接受浙江省台州市台辦處長林堅的委託、指示及資助招攬旅遊團，並邀約嘉義縣六腳鄉村長黃江正、林姓女子分別招攬旅遊團成員。

大選前，林雪峰帶團到台州市旅遊6天5夜，團員僅需支付機票、在台接送及餐費等共新台幣1萬6000元或1萬8000元，至於在大陸的食、宿、交通、旅遊等費用均由台州市台辦招待。

旅遊期間，林堅或台州市台辦官員與旅遊團餐敘時，曾向團員宣揚「希望支持國民黨候選人侯友宜當選」、「才能促進兩岸交流」等言論；林雪峰也向團員表示，希望投票支持侯友宜。

案經嘉義地檢署起訴，但林雪峰否認犯行，還辯稱旅遊團是與大陸的正常交流，與總統、副總統選舉無關，中共是我國的友好勢力，並非境外敵對勢力，也無證據顯示她受林堅指示賄選。

不過，一審認為，從旅遊團與林堅合影照片、台辦招待餐敘情形照片、台辦官員致贈禮品照片、林雪峰手機內與林堅的對話紀錄截圖等事證，顯示此旅遊團與一般大陸旅遊團有別，6天5夜旅遊花費不貲，已非一般社會普遍容許的禮尚往來，足以影響有投票權人的投票意向，依反滲透法、總統副總統選舉罷免法判刑4年、禠奪公權3年，並追徵犯罪所得9600元。

林女不服上訴，台南高分院也認為，大陸地區政府為我國境外敵對勢力的政府，台州市台辦為其所屬組織，林女受其指示、委託與資助行賄，與台辦人員分工明確，構成共同正犯；儘管一審量刑正確，但未明示「共同」法律構成，屬適用瑕疵，因此撤銷改判並維持原本刑度。